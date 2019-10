Santa Marinella | Leodori | 70° Anniversario | patrimonio unico

Fonte : romadailynews

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Siamo qui in un giorno simbolico ma che rappresenta l’atto di nascita di una storia unica come è quella di. Una comunità dinamica che non ha subito la forza di altre perle del Tirreno”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Lazio, Daniele, alla cerimonia del 70esimodella costituzione del Comune di. “Un meravigliosodi bellezza, basti pensare – ha spiegato – al Castello diSevera che la Regione Lazio ha recuperato, restaurato e ne ha consentito la riapertura al pubblico, facendone un polo attrattivo di livello internazionale tanto che il settimanale statunitense Time lo ha inserito nella classifica dei 100 luoghi al mondo da visitare nel 2019. Ma– ha continuato– è anche un importante presidio sanitario, sede di alcuni reparti dell’Ospedale Bambin Gesù, punto di riferimento e di ...

