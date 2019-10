Samsung | Sony | Huawei e altri partner di Google potrebbero essere interessati a Fuchsia

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 13 ottobre 2019)vuole collaborare con altre aziende su vari progetti relativi ae tra ifigurano colossi del calibro diL'articolodiproviene da TuttoAndroid.

iStarBROPE : RT @iStarBROPE: What are you using to tweet now?? Tecno Infinix Iphone Itel Lenovo Solo Hp MacBook Oppo Huawei Samsung Nokia Gionee Dell… - rrositaofficial : Android 10 sono ora disponibili per Realme 3 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi A2 Lite, Lenovo ZUK Z1 e Sony Xperia… - CoreJacky : #batterytest #batteryday @sonyitalia @Sonyxperiait #sonyxperia1 @Sony #SONY 6h di display,12h inattivo,1.20h… -