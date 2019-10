Salvini: Europa blocchi fondi a Turchia

Se il governo "porta in Parlamento un documento serio ed efficace che ferma i finanziamenti allae stoppa definitivamente qualsiasi ingresso dellanell'Ue, io lo firmo".Così il leader della Legain un'intervista a "Mezz'ora in più". "Erdogan è un dittatore",ha sottolineato, che ha paragonato l'attacco contro i curdi in Siria al genocidio armeno: "L'deve fermare i finanziamenti al regime turco. Dobbiamo pretenderlo, nel prossimo bilancio europeo ci sono 7 miliardi per la".(Di domenica 13 ottobre 2019)