Rossana Rossanda | La sinistra alleata con M5s si candida all' inconsistenza

(Di domenica 13 ottobre 2019) La ragazza del nuovo secolo non l’ha conquistata: “Non posso dire di essermi innamorata di Greta Thunberg. Anzi, trovo un po’ insopportabile che questa sedicenne vada all’Onu e punti il dito contro tutti, dando la colpa di ogni disastro a chi è venuto prima di lei. Da chi ha imparato le cose che dice se non da chi l’ha preceduta? Per questo, quando le ho sentito dire: ‘Non vi perdono’, in maniera così netta, senza fare nessuna distinzione, mi è venuta voglia di tagliare corto e ribattere: ‘Ma stai zitta, ragazzina’”.è una “ragazza del secolo scorso”, come si è definita nello splendido libro di memorie che ha questo titolo. Ha novantacinque anni, e sa che c’è un’obiezione opposta, e altrettanto sbrigativa, di quella che ha appena pronunciato: ...

