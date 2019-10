Roma Italiana di 54 anni muore travolta sui binari alla stazione Parco Leonardo

Il Rotary Club di Roma incontra Unione Italiana Food : L’incontro si è svolto con l’intervento di Mario Piccialuti, Direttore generale dell’associazione per approfondire la conoscenza dell’industria alimentare Italiana. Presso l’Hotel Ambasciatori Palace di Roma ieri si è tenuta l’attesa conviviale serale durante la quale è intervenuto Mario Piccialuti, Direttore Generale di Unione Italiana Food. Un evento organizzato per dare continuità all’impegno del Rotary nell’opera di conoscenza ...

La Romanizzazione della Penisola italiana : L’Italia preromana, ma anche quella delle prime decadi di governo romano, era un mosaico ricco, eterogeneo, complesso. A Settentrione convivevano infatti popolazioni galliche, liguri, celtoliguri, retiche, venetiche (quindi italiche), con preesistenti substrati etruschi, nella maggioranza dei casi assorbiti da altre popolazioni (in particolare galliche, nella Valle del Po’).Al centro, Etruschi e tribù italiche si dividevano la ...

Silvia Romano - "costretta a matrimonio islamico"/ Intelligence italiana : "No comment" : Silvia Romano, "costretta a matrimonio islamico". Lo rivela Giornale, secondo cui starebbe subendo lavaggio del cervello. "No comment" dell'Intelligence.

Silvia Romano - ci sono novità sul rapimento della cooperante italiana : La ragazza sarebbe stata portata in Somalia dopo il sequestro in Kenya. E tornano in carcere i presunti rapitori. Ecco gli...