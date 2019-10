Roma Domenica 20 ottobre la nuova edizione di #vialibera

A 10 anni dalla morte - a Roma un Memorial sabato e domenica : Roma – ‘Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia’. E’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte del geometra. L’iniziativa e’ stata presentata nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle associazioni che ...

Roma - domenica in piazza contro barriere : 0.55 Tutti in piazza a Roma, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, insieme alla Onlus Fiaba che ha organizzato una manifestazione di fronte la sede del governo, in piazza Colonna. L'obiettivo, spiega il presidente di Fiaba,Giuseppe Trieste "non deve essere quello di creare impianti per persone con disabilità, ma fare in modo che tutte le strutture sportive siano accessibili a tutti cittadini ...

Camera Musicale Romana : il concerto di domenica 13 ottobre : domenica 13 ottobre ore 19:30 – “Intorno a Paganini” – musiche di Musiche di R. Schumann, J. Brahms, N. Paganini, M. Ravel. Gabriele Pieranunzi, violino Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte Un programma il cui protagonista è sicuramente il filone del virtuosismo nella sua accezione più nobile. Paganini è stato uno dei più grandi (se non il più grande) virtuosi della storia, una delle figure iconiche dell’800, una ...

Roma - maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : calci - pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Romaeuropa : un weekend all’insegna del minimalismo. Domani Melnyk &Craig Leon - domenica 29 Murcof & V. Wagner @Auditorium PDM : Roma – Sabato 28 e domenica 29 settembre Romaeuropa festival presenta in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma un weekend in musica dedicato all’incontro tra percorsi e personalità artistiche diverse, all’insegna della sperimentazione tra elettronica, modern classical e minimalismo. In programma i concerti di alcune star internazionali del panorama musicale attuale: Lubomyr Melnyk, Craig Leon, Fernando Corona AKA ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Roma : Giornate patrimonio Ue - domenica aperto al pubblico Palazzo Farnese : Roma, 20 set. (AdnKronos) - domenica Palazzo Farnese, la sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, a Roma, sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle 9 alle 21 (ultimo ingresso alle 20) nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio. Lo rende noto l'Ambasciata francese precisando che non c'è bi

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...

Rfi : sabato e domenica lavori tra Roma Tuscolana e Ostiense : Roma – Cantieri sabato 7 e domenica 8 settembre fra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Ostiense per lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea per il traffico dei treni merci, previsti nell’ambito del Corridoio intermodale Scandinavo – Mediterraneo. Lo si legge in una nota di Rfi. Circa 55 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte ...

Roma : domenica 8 settembre flash mob per ricordare i bimbi greci morti di austerità : Il giornalista Francesco Amodeo, noto nel nostro Paese per la sua "guerra" a quello che definisce "sistema", informa sulle sue pagine social che domenica prossima 8 settembre, a Roma, precisamente sotto l'ambasciata greca, si terrà un flash mob per ricordare i 700 bambini greci deceduti a causa della povertà, dovuta dalle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea. Il giornalista invita tutte le testate nazionali a diffondere il suo ...