Renzi lancia votazione sul web per scelta simbolo Italia viva

«Scegliamo insieme il simbolo di Italia Viva» : Renzi lancia il sondaggio online : Sul sito dove è possibile votare uno tra i tre simboli si legge: «Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!»

Nicola Zingaretti alle prese con i dieci Renziani indecisi e rimasti nel Pd : sono loro l'ago della bilancia : I magnifici dieci renziani, corteggiati sia dal Pd che da Italia Viva potrebbero essere decisivi nel fare pendere l'asticella da una parte o dall'altra. Inoltre alcuni di essi debbono decidere se candidarsi o no laddove ci saranno le amministrative e questo sta creando problemi tra i dem poiché il p

Matteo Renzi "premier tra 6 mesi" : Alan Friedman rilancia la confessione dell'Annunziata - Rosato in imbarazzo : Momenti di imbarazzo a Omnibus, con Alan Friedman che spiattella in faccia a Ettore Rosato, deputato ex Pd transitato in Italia Viva, una voce di corridoio che circola da qualche tempo. "Lucia Annunziata - spiega il giornalista americano negli studi di La7 - ha rivelato che fra 6 mesi vedremo Matteo

Renzi lancia Italia viva e spiazza tutti anche su Twitter. Un'analisi : L'addio di Matteo Renzi al Partito democratico ha sorpreso praticamente tutti, soprattutto per le tempistiche scelte dall'ex premier per l'annuncio. Un disorientamento e una sorpresa che emergono anche dalla misurazione della ‘sentiment' degli utenti su Twitter: solitamente l'audience risulta molto più polarizzata, ma in questo caso la differenza tra sentiment negativa (47%) e positiva (33%) non è particolarmente ampia. anche il 20% di commenti ...

Renzi lancia il "Family Act" : Con il ministro Bonetti l'alfiere di Italia Viva nel governo Conte, la prima proposta del nuovo partito di Renzi è in...

Matteo Renzi lascia il Pd e lancia Italia Viva : L'ex-premier Matteo Renzi ha lasciato il Pd e lanciato il suo nuovo movimento che prende il nome di Italia Viva. Il senatore, già segretario del Partito Democratico, ha detto di poter contare su due gruppi parlamentari quantificati alla Camera in 25 deputati e al Senato in 15 senatori. Nelle prossime ore si delineerà l'effettiva consistenza dei gruppi con l'elenco dei parlamentari che confluiscono nella nuova aggregazione politica di Renzi, il ...

Renzi lancia "Italia viva" e sfida Salvini in tv. Zingaretti : «Ora pensiamo al futuro» : Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà Italia viva, i gruppi in Parlamento sono pronti e lui annuncia: «Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori». Il...