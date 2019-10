Renault Mégane RS - Il restyling avvistato senza veli

Fonte : quattroruote

(Di domenica 13 ottobre 2019) Laè già a lavoro sullaper introdurre un leggero. Lo confermano queste foto spia di un prototipo dellaRS, che anticipa i contenuti previsti per l'intera gamma della compatta. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2020.Sulla RS cambiano solo i fari. In base a quello che possiamo osservare su questo esemplare, l'aggiornamento della francese sembra legato prevalentemente al design dei gruppi ottici. Sia all'anteriore, sia al posteriore si nota infatti una diversa disposizione interna degli elementi a Led, mentre per il momento i paraurti sono rimasti identici a quelli della versione attuale.Trattandosi della RS, potrebbe comunque essere previsto un facelift differente rispetto alle altre versioni, delle quali abbiamo già pubblicato delle foto spia. Ibrido in arrivo. L'aggiornanento dellaporterà in dote importanti novità dal punto di ...

quattroruote : Nuove #fotospia mostrano un prototipo della versione aggiornata della #Renault #Mégane RS privo di camuffature -->… - cdo_NET : #Ofertas RENAULT Megane Business dCi 110 eco2 5p - cdo_NET : #Ofertas RENAULT Megane Business dCi 110 eco2 5p -