Record mondiale della Kosgei | keniana abbatte muro 2’15”

Atletica - Chicago Marathon 2019 : trionfo e Record mondiale di Kosgei! Delude Mo Farah : Giornata storica a Chicago! record mondiale! Immensa Brigid Kosgei che domina la gara femminile, bissando il successo ottenuto nella edizione 2018, vincendo in 2h14’04’’ e frantumando cosi` il record di disciplina appartenente alla britannica Paola Radcliffe di 2h15’25’’. Continua il 2019 d’oro per il kenyano Cherono che, dopo aver vinto la maratona di Boston, trionfa anche a Chicago in 2h05’45’’. Delude invece il runner europeo, tra i favoriti ...

Atletica - Mondiali 2019 : Dalilah Muhammad stratosferica - oro e Record mondiale nei 400 hs! : Dalilah Muhammad era la favorita dei 400 ostacoli dei Mondiali di Atletica leggera di Doha e non ha deluso le aspettative, anzi è andata ben oltre migliorando il record del mondo. La ventinovenne è volata leggera sulla pista della capitale del Qatar facendo fermare il cronometro a 52.16. Un tempo stratosferico che migliora di 4 centesimi il suo precedente primato. Alle sue spalle la compagna di squadra Sydney McLaughlin che ha chiuso in 52.23. ...

Vittoria Bussi - dal Record dell’ora al Mondiale : “Quello che mi interessa è avere una crescita. Per me è un ambiente tutto nuovo” : Dal record dell’ora alla convocazione per il Mondiale nello Yorkshire. La fiducia datagli dal CT Salvoldi, la tenacia, la forza, l’impegno, la precisione nell’affrontare al meglio ogni secondo di preparazione in prospettiva dell’appuntamento iridato a cronometro. Una novità e una soddisfazione immensa per Vittoria Bussi, una delle convocate per l’ormai imminente prova contro il tempo del Campionato del Mondo ...

Ironman - altro Record mondiale di Alex Zanardi : “Voglio campare fino a 200 anni” : Nuovo primato mondiale di triathlon per il 53enne bolognese che si è imposto nell'Ironman Italy di Cervia: 8 ore 25 minuti e 30 secondi per 3,86 km a nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. Una prova immensa dopo essersi recentemente laureato campione mondiale di paraciclismo: "Se la vita mi regala queste gioie, vivrò fino a 200 anni"Continua a leggere

Ford : nuovo Record mondiale per la parata di Mustang : Esemplari di ogni generazione di Mustang, dal lancio dell’iconica auto sportiva nel 1964, si sono radunati presso il Lommel Proving Ground di Ford, il 7 settembre, per cercare di stabilire un nuovo record mondiale: la Mustang parade più grande di sempre. Grazie ai 1.326 esemplari di Mustang provenienti da tutta Europa, Ford ha battuto il […] L'articolo Ford: nuovo record mondiale per la parata di Mustang sembra essere il primo su ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici 2019. Pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro Record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Ciclismo : Ashton Lambie da Record - sfondato il primato mondiale sui 4 km! : Ashton Lambie non si ferma più. Il ciclista americano, 28 anni, è riuscito a compiere un’impresa di altissimo valore ai Panamericani in corso di svolgimento in Bolivia, a Cochabamba. Nella gara dell’inseguimento, infatti, ha abbattuto per due volte il record mondiale, che era già in suo possesso, scendendo dal 4’07″251 che aveva ottenuto nel 2018 al 4’05″423 ottenuto a Cochabamba. Si tratta di un tempo ...

Meluzzi e il popolo sottomesso - Casaleggio e il Record mondiale : vota la frase : Impazzano le esternazioni fuori e dentro il Palazzo: dalla scelta sulla piattaforma Rousseau "come il televoto di Ballando sotto le stelle e X Factor..." alle opinioni che si ribaltano da un anno all'altro. Tra Renzi, Di Maio, Salvini e Feltri la scelta è difficile come sempre

La piattaforma Rousseau non ha stabilito alcun “Record mondiale” di votanti : Foto di Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images “Alle 13.19 di oggi abbiamo superato le 56.127 votazioni da parte degli iscritti, che era l’attuale record mondiale di partecipazione online a una votazione politica”. Non usa giri di parole, Davide Casaleggio, nella giornata consacrata dal Movimento 5 stelle alla celebrazione della democrazia diretta, e a urne virtuali ancora aperte per decidere le sorti del possibile governo di ...

Voto su Rousseau su governo M5S-PD : Record mondiale per una votazione politica online : record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

“Record mondiale”. Casaleggio e Di Maio festeggiano il Rousseau-day : Quando gli domandano cosa succederebbe se la piattaforma Rousseau bocciasse il governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio sceglie il no comment. Ha già parlato e detto tutto quello che c'era da dire. Prima mostrandosi in trepidante attesa per l'esito della consultazione (“Vedremo quale

Rousseau - la voce nel M5s : "Esito incerto". Casaleggio : "Record mondiale di accessi". Il no di Paragone : Non solo il voto "più atteso", quello sulla piattaforma Rousseau, ma anche quello più "incerto". Lo confermano all'agenzia Agi diverse fonti del Movimento 5 Stelle, che non si sbilanciano sul risultato finale atteso per le 18. Una vittoria del "no" si tradurrebbe in un clamoroso stop alle trattative