Record della Kosgei | keniana abbatte muro 2’15”

La keniana Brigid Kosgei ha stabilito il nuovo Record della maratona femminile : 2 ore - 14 minuti e 4 secondi : La keniana Brigid Kosgei ha stabilito il nuovo record della maratona femminile, correndo in 2 ore, 14 minuti e 4 secondi i 42 chilometri e 195 metri del percorso della maratona di Chicago. Kosgei, che ha 25 anni, ha battuto

Simone Biles - 18° oro e Record! Staccato Vitaly Scherbo : è la ginnasta più medagliata della storia dei Mondiali : Simone Biles infrange un altro record: grazie al 18° oro arrivato nella trave ai Mondiali di Ginnastica 2019, l’americana diventa la ginnasta più medagliata di sempre ai Mondiali Simone Biles marchia a fuoco il suo nome nella storia della ginnastica. L’atleta americana ha infranto un altro record nella sua straordinaria carriera, diventando la ginnasta più vincente nella storia dei Mondiali. Nella giornata di ieri Simone Biles ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles nella leggenda - la più medagliata della storia! Magico trionfo alla trave - Record mitologico : Si è scritta la storia alla Schleyer Halle di Stoccarda, Simone Biles è diventata la ginnasta più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali di Ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è laureata Campionessa del Mondo alla trave, ha conquistato il 17esimo oro iridato della sua carriera e si è messa al collo la 24esima medaglia superando così lo storico record del bielorusso Vitaly Scherbo che si fermò a quota 23 negli anni ...

Neet - Record in Sicilia : il 38 - 6% della popolazione : Nel nostro Paese la presenza di giovani etichettabili come ‘Neet’ (Not in education, employment or training), vale a dire che non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione, vede al primo posto la Sicilia, con un’incidenza del 38,6% della popolazione. A seguire la Calabria (36,2%) e la Campania (35,9%). E’ uno dei dati più significativi contenuti nella ricerca di Unicef Italia ‘Il ...

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Italia - gli azzurri della 4×100 falliscono l’accesso in finale : arriva però il Record italiano : Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu falliscono l’accesso alla finale per 8 centesimi, centrando però il nuovo record Italiano Delusione cocente per la staffetta maschile della 4×100 ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Gli azzurri falliscono l’accesso alla finale iridata, nonostante il nuovo record Italiano fatto segnare sulla pista del Khalifa International Stadium, un ...

Inter-Juventus - tutto esaurito e guadagni Record : sarà la partita con l’incasso più alto della storia della Serie A : tutto esaurito per Inter-Juventus: il 236° Derby d’Italia sarà la partita con il più alto incasso della storia della Serie A Ben 110 anni fa ci fu il primo Inter-Juventus, domenica prossima arriveremo all’edizione 236° del Derby d’Italia, una grande classica del calcio italiano che si appresta a fare la storia! Con oltre 75.000 spettatori che faranno il tutto esaurito al Giuseppe Meazza, il big match della domenica sera ...

Rosanna Della Corte - mamma Record a 62 anni : Riccardo mi ha ringiovanita : Il 18 luglio 1994 è diventata la mamma più vecchia d'Italia. Ebbe un figlio a 62 anni e venne criticata molto per la sua scelta. Nonostante questo, Rosanna Della Corte si sente ringiovanita e in un’intervista al Corriere Della Sera racconta i momenti che hanno portato alla nascita del figlio Riccardo, il quale venne alla luce nella clinica Villa Luisa di Roma. La donna, da tempo in menopausa, ha potuto realizzare il suo sogno grazie alla ...

Gigi Buffon stabilisce l’ennesimo Record della carriera : La Juve di Sarri è spietata quando decide di accelerare e colpire. Come a Brescia, è ancora il destro di

Operazione Last Banner - emessi 38 Daspo Record ai tifosi della Juve : il clamoroso retroscena sulla festa scudetto : Storiche decisioni del questore di Torino che ha irrogato 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus coinvolti nell’Operazione ‘Last Banner’ condotta dalla polizia nei giorni scorsi. Si tratta di provvedimenti storici, per la prima volta sono stati emessi provvedimenti di durata decennale, la conferenza stampa è prevista alle 10.30 in questura a Torino. E come riporta la ‘Gazzetta dello ...

Emmy Awards 2019 : i 20 Record storici degli Oscar della tv : Game of Thrones Saturday Night LiveModern Family FrasierMary Tyler Moore Show I SimpsonThe West WingIl pilota di E.R. - Medici in prima lineaE.R. - Medici in prima lineaEdward AsnerJulia Louis-DreyfusDon Knotts 30 Rock General HospitalDietro i candelabri Angela LansburyMichael J. Fox Julia Louis Dreyfus Sheila Nevis della HBOMa quale è il ruolo che ha fatto vincere più premi?Appuntamento domenica 22 settembre al Microsoft Theater di Los ...

Fabio Buzzi - : Il re della motonautica morto all'ultimo Record : Fabio Buzzi è morto a 76 anni facendo quello che amava fare, correndo a pelo d'acqua a velocità folli su imbarcazioni da lui stesso progettate. Fabio era un mito della motonautica. Correva da quasi sessant'anni e aveva un palmares come pilota e costruttore da riempire diverse pagine Wikipedia. Si è schiantato con la sua imbarcazione sulla cosiddetta «lunata», una diga di pietre costruita all'imbocco del porto del lido di Venezia, nei pressi di ...

Sollevamento pesi - Mondiai 2019 : Om Yun-chol padrone della 55 kg - quinto titolo iridato con Record del mondo : Om Yun-chol si conferma una delle grandi icone del Sollevamento pesi internazionale e ha dettato legge ai Mondiali 2019 che sono incominciati oggi a Pattaya (Thailandia). Il nordcoreano ha infatti conquistato il suo quinto titolo iridato nella categoria più leggera: dopo i quattro sigilli nella 55 kg (Wroclaw 2013, Almaty 2014, Houston 2015, Ashgabat 2018), oggi è arrivata l’affermazione nella 56 kg. L’asiatico ha ribadito la sua ...

«Napule è» - il testo della canzone di Pino Daniele diventa luminaria Record alla Sanità : Si estende per oltre 120 metri la luminaria da record che riporta il testo della canzone «Napule è» di Pino Daniele, allestita in un vicolo del Rione Sanità a Napoli....

L'anticipo della Pontida da Record si è consumato con gli insulti a Mattarella : Anticipo con insulti a Sergio Mattarella e striscioni offensivi contro Giuseppe Conte a Pontida. La Lega torna all'opposizione e si attende un raduno "da record, più grande di sempre", come ha detto Matteo Salvini, all'assemblea federale dei Giovani della Lega, riunita come ogni anno il giorno prima dell'appuntamento nella cittadina della Bergamasca simbolo del leghismo. L'assise è stata animata dal comizio del deputato di Bussolengo, nel ...