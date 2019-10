Ragazzo durante il sonno urla per tremendo incubo | la ragazza spaventata lo accoltella

Fonte : baritalianews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Un giorno peggiore non poteva capitare per undi Perugia di 31 anni. Ilmentre stava dormendo e si lamentava ed era molto agitato perché stava avendo unè statoto dalla. Ildi 31 anni stava sognando che un ladro stava cercando di rapinarlo e hato. Lasi è svegliata dopo l’urlo di soprassalto e temendo che si trattasse di un’aggressione, per errore, ha colpito con un coltello il. Subito dopo ilè stato portato in ospedale per le ferite riportate al collo, alla testa e alle dita della mani. Laha deciso di denunciare l’accaduto alla Questura di Perugia. Il giovane ha raccontato la dinamica dell’incidente. SI era addormentato mentre vedeva la televisione sul divano e la sua compagna aveva invece preferito andare a letto. Ilmentre dormiva ha avuto une ha iniziato a ...

