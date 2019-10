Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019), compresi due minorenni,in unall’albastatale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpiintervenuti i vigili del fuoco.

