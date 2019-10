Previsioni Meteo Veneto | avvicinamento di una saccatura atlantica | nubi e piogge tra

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Fino a lunedì, condizioni anticicloniche con tempo stabile, ma solo in parte soleggiato, per passaggi di nuvolosità alta e per presenza dibasse, foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde, in pianura e nelle valli. In seguito pressione in diminuzione per l’di unache transiterà sulla regione tra martedì e mercoledì portando annuvolamenti e delle precipitazioni soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Dal pomeriggio di mercoledì pressione in aumento e tempo nuovamente stabile giovedì“: sono ledi Arpa. Lunedì 14. Poco o parzialmente nuvoloso perbasse in pianura e nelle valli, con foschie e nebbie nelle ore più fredde; cielo in prevalenza sereno sui rilievi. Aumento della nuvolosità a partire da ovest a fine giornata. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Senza notevoli variazioni o in ...

