Polonia | elezioni parlamentari 2019 | lo spiegone completo

Fonte : termometropolitico

(Di domenica 13 ottobre 2019): loLe due camere del Parlamento della Repubblica diverranno rinnovate con ledi oggi, domenica 13 novembre. Sono da eleggere 460 deputati del Sejm e 100 senatori. Urne aperte dalle ore 7 alle 21 per circa 30 milioni di elettori, compresi 330.000 polacchi che si sono registrati per votare dall’estero; alledel 2015 erano meno di 200.000. La legge elettorale Per quanto riguarda il Senato, l’interaè divisa in 100 collegi uninominali, nei quali viene eletto il candidato che prende più voti. Leggermente più complicata l’elezione del Sejm, dove i collegi plurinominali sono 41 e ciascuno di essi elegge proporzionalmente (con riparto D’Hondt), a seconda della popolazione, da un minimo di 7 a un massimo di 20 deputati, mediamente uno ogni 80.000 elettori del collegio. Lo sbarramento per ...

MediasetTgcom24 : Elezioni in Polonia, aperti i seggi per le politiche: 30 milioni al voto #polonia - fabturco : #Elezioni in #Polonia: alle 17 l'affluenza era del 45,94%. In netto aumento rispetto al 2015, quando alla stessa or… - infoitestero : Polonia: elezioni, aperti i seggi per le politiche - Altre News - Nuova Europa -