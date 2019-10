Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 13 ottobre 2019) Quali riforme, quali cambiamenti profondi, di cultura e di costumi, dovremmo favorire per invertire questo flusso, per rendere le nostre comunità, sociali, politiche, economiche e culturali, più attraenti e accoglienti anche per loro?

Linkiesta : Si chiama African Continental Free Trade Area. 54 Paesi, 1,2 miliardi di persone e un Pil complessivo di 2.500 mili… - AnnaAscani : Presentiamo il nuovo portale dell’Anagrafe dell’#ediliziascolastica, aggiornato costantamente e più leggibile. Magg… - fisco24_info : Più collaborazione sociale per evitare la fuga dei giovani dall’Italia: Quali riforme, quali cambiamenti profondi,… -