Per gli economisti il mercato è infallibile Peccato ci abbia regalato l’ineguaglianza

Pallavolo – World Cup : quinta sconfitta Per l’Italia - gli azzurri cedono al Canada dopo il tie-break : Gli azzurri del ct Blengini escono sconfitti dal match con il Canada, che si impone con il risultato di 3-2 (25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18) La Nazionale Italiana esce sconfitta al tie-break contro il Canada nel terzultimo match di questa World Cup collezionando così il suo quinto ko nella manifestazione. Oggi i ragazzi di Blengini hanno ceduto per 2-3 (25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18) al termine di un match che lascia l’amaro in ...

Gianni Morandi racconta il dolore Per la Perdita della figlia : Ospite a Verissimo, il cantante ha ricordato i momenti belli e quelli dolorosi della sua vita, come la morte a poche ore...

Rugby - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Tonga 19-31. Vittoria con bonus Per gli oceanici - a secco i nordamericani : Si chiude anche la Pool C alla Coppa del Mondo di Rugby in corso in Giappone, che oggi vedrà esaurirsi la prima fase a gironi: nell’ultima gara del raggruppamento Tonga batte gli Stati Uniti per 31-19, chiudendo così al quarto posto, mentre gli americani concludono la rassegna iridata con cinque sconfitte. Nel primo tempo iniziano meglio gli oceanici, che vanno in meta per primi con Siegfried Fisiihoi al 16′, mentre Sonatane Takulua ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Riunioni - tre mosse Per risparmiare tempo : Gestire bene il tempo è fondamentale nel lavoro. Occorre farlo anche quando si decide di convocare una riunione importante

Giuseppe Conte - sta Per nascere il partito del premier. L'incontro segreto con la figlia di De GasPeri : Giuseppe Conte sarà accolto domani lunedì 14 settembre nel foyer del Teatro Gesualdi di Avellino per una lezione sul "Contributo dei cattolici nella stesura della Costituzione" dai parlamentari eletti dalla provincia di Avellino del M5s e anche da una serie di ex big della Dc: Ciriaco De Mita, Nicol

“Ho Perso mia figlia”. Gianni Morandi e la confessione dolorosissima a Verissimo. In lacrime anche Silvia Toffanin : È senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama canoro nazionale. Parliamo naturalmente di Gianni Morandi che ha eguagliato i tanti successi della sua carriera con qualche devastante accadimento nella sua vita privata. Per chi non lo sapesse infatti, il cantante di Moghidoro, ha sofferto molto per la scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian. La piccola non ce l’ha fatta dopo ...

Manager a Dubai. “Sono italiana ma figlia di migranti e a casa mi sentivo discriminata. Prima di partire ho cercato lavoro Per 5 mesi” : “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi essere italiana se hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di migranti – madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero italiana. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato ...

Ciclismo - il bilancio della stagione di Vincenzo Nibali e gli obiettivi Per il 2020. Nel mirino Mondiale e Oro Olimpico : Vincenzo Nibali, dopo una prestazione sottotono al Giro di Lombardia 2019, chiude ufficialmente la stagione. La sua terza e ultima con la casacca della Bahrain-Merida, dato che dal 2020 si trasferirà alla Trek-Segafredo, con la quale ha firmato un biennale. E’, dunque, tempo di bilanci per lo Squalo, il quale può comunque considerare positiva l’annata appena conclusa e, al netto dell’età, può ancora sognare in grande per quella ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giappone-Scozia, ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di rugby 2019. Si chiude con le quattro partite di oggi, ultima delle quali proprio Giappone-Scozia, la prima parte di questa rassegna iridata. Al Nissan Stadium di Yokohama va in scena un ...

Cosa serve Per ridurre gli sbarchi e i morti in mare - secondo Luciana Lamorgese : "La crisi siriana può essere affrontata soltanto con una risposta forte dell'Unione Europea che favorisca la stabilizzazione politica di quei territori". Lo afferma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, in un'intervista sul Corriere della Sera. Alla luce della minaccia del presidente turco Erdogan di mandare oltre confine milioni di profughi, Lamorgese sollecita quindi "un approccio europeo solidale" in quanto "non possono essere ...

Strage di Orta Nova - agente stermina la famiglia. L’unico figlio suPerstite : “Sono sconvolto” : Continuano le indagini sulla Strage di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove Ciro Curcelli, 53enne agente di polizia penitenziaria, ha prima ucciso la moglie e le due figlie di 18 e 12 anni e poi si è suicidato sparandosi con la sua pistola d'ordinanza. È stato sentito dagli inquirenti il primogenito della coppia, Antonio, unico superstite del delitto, che vive a Ravenna: "Non avrei mai potuto pensare a una cosa del genere".Continua a leggere

Gli abiti da sposa Personalizzati - che raccontano una storia : L'abito Off-White di Hailey BaldwinL'abito Dior di Chiara FerragniL'abito Givenchy di Meghan MarkleL'abito Atelier Versace di Angelina JolieL'abito Valentino di Chiara FerragniOgni matrimonio ha un qualcosa di unico, speciale, dalla scelta della location alla mise en place dei tavoli, dagli abiti delle damiglelle alle sorprese nel corso del ricevimento. Ma tutti i matrimoni hanno però una cosa in comune: l’abito nuziale, tra i dettagli ...

Il tifone Hagibis flagella il Giappone : 2 morti - 9 disPersi. Tre milioni gli sfollati e c’è stato anche un terremoto : Aggiornate voi se nella serata italiana arrivano altri dettagli: il tifone se ne sta andando verso Nord, il peggio dovrebbe essere passato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka apprestiamoci a vivere una super gara in cui la Ferrari vuole vincere e regalare qualcosa di speciale ai propri tifosi. Il ...