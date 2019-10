Pensioni | il renziano Marattin | “Italia Viva propone l’abolizione totale di quota 100”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Italiatorna alla carica per “di100“. Questa volta è il deputato Luigia proporre di mettere mano alle“a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite”. Ilsostiene infatti che “si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni – spiega – perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l’Ape Social, per consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti“, rilancia. Un assist a Matteo Salvini che replica: “Renzidi100. È solo l’ultima follia del governo delle poltrone, che ha annunciato nuove tasse su gasolio, merendine e denaro contante mentre gli sbarchi aumentano e la politica ...

