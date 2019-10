Pechino Express | Ignazio Moser nel cast? L’ex gieffino fa chiarezza

Soleil Sorge sbarca a Pechino Express (senza Jeremias Rodriguez) : Soleil Sorge parteciperà a Pechino Express, ma non in coppia con Jeremias Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la modella ed ex protagonista di Uomini e Donne sarà fra i concorrenti del reality. L’adventure game partirà a breve, nel frattempo gli autori stanno svelando il cast. Fra i nomi che potrebbero prendere parte alla sfida ci sono Ignazio Moser e suo cugino, ma anche Asia Argento. La regista, ...

I retroscena di Blogo : Marco Mazzocchi (con Giusti) e Ema Kovac a Pechino Express 2020 : Si allunga la lista dei protagonisti della nuova edizione di Pechino Express in onda su Rai2 dal mese di marzo 2020 e diffusa dalle colonne di TvBlog. Dopo gli ultimi lanci di qualche tempo fa, oggi siamo in grado di annunciarvi altri protagonisti che prenderanno parte alla prossima edizione del fortunato adventure game targato Magnolia.Il primo nome che gettiamo nella mischia del web è quello del giornalista sportivo Marco Mazzocchi, che di ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova "salta Pechino Express"/ Gravidanza o crisi? Il gossip : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono in crisi? Secondo 'Chi' avrebbero rinunciato alla partecipazione a Pechino Express ma c'è chi ipotizza una Gravidanza.

Asia Argento con un’amica speciale a Pechino Express 2020 : L’attrice -regista Asia Argento farà parte della nuova edizione di “Pechino Express 2020” con una persona davvero special. Asia è tornata sui social «più forte di prima» è pronta a tornare anche in tv insieme ad una delle poche persone di cui si fida e che le è stata vicina in un momento difficile della sua vita. Le riprese di “Pechino Express 2020”, in onda il prossimo anno su Rai 2, dovrebbero cominciare a fine ottobre, alla guida ...

I retroscena di Blogo : Max Giusti verso Pechino Express 2020 : Ve ne abbiamo parlato solo poche ore fa. Il cast di Pechino express 2020 è in via di definizione ed ai nomi di cui vi abbiamo dato conto nel nostro precedente post, ora se ne aggiunge un altro. I retroscena di Blogo: Pechino express 2020, anche Marco Berry e Dayane Mello nel cast? Anticipazioni sul cast della prossima edizione del popolare adventure game di Rete 2 prosegui la ...