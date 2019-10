Partita sospesa tra Brescia e Vojvodina | tifosi serbi invadono il campo a caccia delle

Rissa in tribuna tra genitori - Partita sospesa e i bambini fuori dal campo in lacrime : Un diverbio in tribuna tra genitori si è trasformato in Rissa a Quarata in provincia di Arezzo dove sei squadre di bambini under 12 stavano giocando un torneo. La lite, tra una mamma e un uomo che stavano assistendo agli incontri, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Alcuni genitori sono intervenuti per difendere la donna dagli insulti. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato dalla stampa locale. Intanto, in campo, i ...

Scoppia la rissa in tribuna - sospesa una Partita di calcio [DETTAGLI] : Un torneo di calcio della categoria under 12, che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché in tribuna era Scoppiata una rissa tra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dalla stampa locale. La rissa è stata sedata solo dall’intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo in tribuna e sono poi ...

Europa League – Drone con la bandiera dell’Armenia sorvola Dudelange-Qarabag : Partita sospesa! [VIDEO] : Un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia sorvola il campo durante Dudelange-Qarabag: l’arbitro sospende la partita Calcio e politica continuano ad intrecciarsi. Episodio davvero singolare accaduto durante la gara di Europa League fra Dudelange e Qarabag: un Drone con attaccata la bandiera dell’Armenia ha sorvolato lo stadio Josy Barthel. L’intento era chiaramente quello di far innervosire i giocatori del ...

Cori razzisti contro Dalbert - Partita sospesa 3 minuti Infantino : «Situazione grave» : Il presidente Fifa: ««Il razzismo si combatte con l’educazione, condannando, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio»

L’Amazzonia brucia e i giocatori scendono in campo. Fiamme a un passo dallo stadio : Partita sospesa : In Brasile l’Atletico Acreano e il Luverdense scendono in campo per la partita di serie C del campionato. A pochi metri, però,infuria uno degli incendi che in questi giorni sta colpendo l’Amazzonia. Col passare del tempo, le Fiamme iniziano a lambire il terreno di gioco, l’aria diventa irrespirabile e il campo viene investito dalla cenere. L’arbitro decide così di sospendere la partita (nel video si nota come i giocatori ...