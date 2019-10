Parigi - Tours a Jelle Wallays | Terpstra secondo dopo due forature

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Cinque anniil primo successo, il belgaè tornato a firmare la. La classica francese ha confermato il percorso inaugurato nell’edizione passata, caratterizzato dai tratti di sterrato in mezzo ai vigneti: la corsa si è rivelata molto dura e selettiva, condizionata però da un’infinità di. Ne ha fatto le spese soprattutto Niki, rimasto per due volte appiedato e capace di una rimonta entusiasmante che però non ha messo in pericolo il successo di. ...

RalphSpinelli2 : RT @RaiSport: ????? A @jellewallays la Parigi - Tours 2019. Il belga vince per distacco davanti all'olandese Niki #Tersptra e al connazional… - RaiSport : ????? A @jellewallays la Parigi - Tours 2019. Il belga vince per distacco davanti all'olandese Niki #Tersptra e al c… - andrefragasso : Parigi-Tours 2019, assolo di Wallays -