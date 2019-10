Papa Francesco | "Abbiamo bisogno di guarire da vizi"

Papa Francesco canonizza cinque santi : 11.10 cinque le canonizzazioni a Piazza San Pietro alla presenza di massime autorità fra le quali il presidente Mattarella e il principe Carlo d'Inghilterra. Diventeranno santi il cardinale Newman "custode dei nascenti",il miracolo ottenuto riguarda la guarigione di una donna incinta a rischio vita,sua e del nascituro. Saranno canonizzati da Papa francesco anche Giuseppina Vannini,fondatice delle Figlie di San Camillo,suore che assistono i ...

Papa Francesco non può più fidarsi di nessuno. Trema il Vaticano - clamoroso sospetto sulla Gendarmeria : Papa Francesco ha avviato la procedura per la sostituzione del capo della Gendarmeria vaticana Domenico Giani. Dopo lo scandalo finanziario che ha travolto il Vaticano Bergoglio si sarebbe convinto dell'opportunità di un cambio ai vertici della struttura che si occupa di tutte le inchieste avviate d

Antonio Socci e l'attacco a Papa Francesco : "Eugenio Scalfari come Cristo - gliel'ha detto lui" : Continuano le rivelazioni di Eugenio Scalfari sulle personali (mis)credenze di Papa Bergoglio. Ieri ha sganciato un' altra bomba. Prima il giornalista ha riassunto con parole sue un colloquio: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d' incontrarlo sa che Papa Francesco concepisce i

Schiaffo a Papa Francesco - Bolsonaro non viene a Roma per la prima Santa brasiliana : Forfait del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Domenica prossima, 13 ottobre, non parteciperà a San Pietro alla canonizzazione della prima Santa brasiliana, Irma la dolce, Santa dei poveri. Lo ha comunicato al Vaticano, e ieri ha annullato anche la sua partecipazione alla Messa che si terrà il 20 ottobre a Salvador de Bahia, quindi in Brasile, per la nuova Santa che era stata dichiarata beata molti anni fa da Giovanni ...

Vaticano - Papa Francesco e le barricate del cardinale Mueller : "Il pontefice non può cambiare le leggi divine" : "Neanche il Papa ha il potere di farlo". Il prefetto emerito dell'ex Santo Ufficio Gerhard Mueller, uno degli esponenti più in vista del fronte conservatore in Vaticano, chiude la porta a ogni tentazione di aprire il sacerdozio ai "viri probati", ossia uomini anziati sposati e di provata fede. Una t

Papa Francesco - i viri probati : perché l'idea per l'Amazzonia può travolgere il suo Pontificato : Il Sinodo dell'Amazzonia sta suscitando più polemiche di quanto preventivato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la mancanza di preti all'interno dell'Amazzonia e i noti problemi di mobilità che affliggono la vasta regione dell'omonima foresta stanno portando il Vaticano a pensare ad una sol

“Perché dovrebbe interessarmi quello che dice Papa Francesco?” : “Perché dovrebbe interessarmi quello che dice papa Francesco?” Al mondo i musulmani sono il 23%, ossia circa 1,8 miliardi di persone. I cristiani sono 2,5 miliardi suddivisi in vari gruppi (evangelici, protestanti, cattolici, etc). Riguardo a quanti sono atei, non c’è una statistica sicura; si ipotizza siano tra il 2% e il 13%, intervallo assai largo. Di sicuro, sappiamo che la maggioranza della popolazione mondiale è credente, circa il ...

Greta e Carola in corsa al Nobel per la Pace : sarà guerra tra le due nordiche o Papa Francesco le spodesterà? : I bookmaker inglesi puntano su Greta Thunberg: l’attivista svedese 16enne, icona della lotta al cambiamento climatico, è la favorita come vincitrice del Premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato al mondo il prossimo 11 ottobre. Ora, che sia come dice il Daily Mail, ovvero che Greta e il suo movimento abbiano fatto qualcosa di straordinario, potremmo anche farlo passare per vero, benché discutibile, ma la forzatura del collegamento tra ...

Chi c'è dietro la furia sovranista contro Papa Francesco : C'è una rete internazionale cattolica di estrema destra, dall’Italia agli Usa passando per il Brasile, che ha come obiettivo quello di fermare a tutti i costi Bergoglio. Vi spieghiamo perché

Papa Francesco contro Occidente e capitalismo - ecco perché la sua accusa non regge : Papa Francesco e i bergogliani di rito terzomondista (ormai una vera e propria corrente interna al cattolicesimo, pensate che il neocardinale Michale Czerny ha scelto per il suo crocifisso il legno di un barcone approdato a Lampedusa) devono prima o poi sciogliere un' aporia. Quella che allontana, f

Papa Francesco apre Sinodo Amazzonia : 10.11 Il Papa apre il Sinodo sull'Amazzonia e invita i padri sinodali ad accostarsi "ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, la loro cultura,il loro stile del buon vivere". Poi:"Mi ha fatto molta tristezza ascoltare un commento su un signore che ha portato un'offerta e aveva piume in testa...Che differenza c'è tra avere piume in testa e il tricorno di alcuni ufficiali in Vaticano?" Infine:"Si converta chi è qui con ...

I Cattolici in piazza contro Papa Francesco : Nel giorno in cui il Papa nomina 13 cardinali, blindando il Consistoro, tra i Cattolici il sentimento comune è la preghiera. Ma anche la confusione, la preoccupazione e il dolore, per «la situazione che sta attraversando la Chiesa». Ieri a Roma sono arrivati da tutta Italia, dai paesi più sperduti del Nord fino al Sud. Singoli fedeli, famiglie intere, gruppi di amici, ma anche qualche sacerdote e gruppetti di suore. Nessun vescovo o cardinale. E ...