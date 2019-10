Papà accompagna il figlio ogni mattina alla fermata dello scuola bus e quello che fa è

Fonte : baritalianews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ungiornova il suo ragazzo di sedici annidell’autobus che lo portava a. Un giorno lobus ha cambiato percorso e lascelta è stata proprio quella vicino casa del ragazzo, Rain e così il padre ha avuto un’idea incredibile:giornoiltravestito in un modo diverso. I travestimenti sono tantissimi: si è vestito sirena, da samurai, da sposa, da clown, da Luke Skywalker, da Batgirl, da Signor Spock, da Wonder Woman evolta ilillo supplicava di non farlo perché si vergognava tantissimo. Anche gli amici all’inizio lo prendevano in giro ma poi quell’abitudine del padre è diventata famosa nella cittadina dove abitava questa famiglia, l’ American Fork, una cittadina di 22 mila abitanti nello Utah, Stati Uniti . Il, Dale Price ha rilasciato un’intervista al giornale Deseret News di Salt ...

