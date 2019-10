Pallavolo – Serie A1 femminile | buona la prima per Savino Del Bene e Igor

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Campionato diA1: laDelvince la battaglia del PalaRadi, lapassa a Cuneo. Zanetti e Il Bisonte, che inizio. Banca Valsabbina e Reale Mutua, partenza ok Una domenica speciale, quella vissuta dal Campionato diA1. Non solo perché era ladella stagione e portava con sé grande curiosità rispetto al livello tecnico delle 14 squadre ai nastri di partenza; ma anche e soprattutto per il debutto ‘live’, con tutte e sei le partite trasmesse in streaming in chiaro grazie alla partnership tra Legae PMG Sport. E le attese non sono state minimamente deluse, in entrambi i casi. Sul campo è stata subito battaglia: quella del PalaRadi di Cremona, innanzitutto, dove laDelScandicci ha dovuto annullare più di un match point a un’ottima èpiù Pomì Casalmaggioredi spuntarla al ...

massjjmo : RT @pallavolotrento: Inizio stagione col botto per la Pallavolo Trento Bolghera. Oltre alla prima vittoria stagionale per la nostra Serie C… - Isolasport : Niente riscatto: Hermaea Olbia sconfitta 3-0 a Soverato - pallavolotrento : Inizio stagione col botto per la Pallavolo Trento Bolghera. Oltre alla prima vittoria stagionale per la nostra Seri… -