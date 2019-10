Palermo | tragedia del sabato sera | Patrizia si sente male e muore all’uscita dalla

Fonte : fanpage

(Di domenica 13 ottobre 2019)Lo Bono, 46enne dello Zen, si stava divertendo con gli amici in un locale della zona. All'uscita è stata colta da quello che sembrerebbe un arresto cardiaco. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale per l'autopsia dispostaprocura.

