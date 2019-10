Otto e Mezzo | Lilli Gruber ko sabato sera | il clamoroso risultato di Stasera Italia

Otto e mezzo - Lilli Gruber mette in imbarazzo Zingaretti : "Non è preoccupante?". Conte - siamo alle comiche : In almeno un paio di passaggi Lilli Gruber ha messo davvero in difficoltà Nicola Zingaretti. Senza grande sforzo, per la verità, semplicemente chiedendo conto di un paio di clamorosi buchi neri di questo governo. A Otto e mezzo il segretario Pd che compie 54 anni dribbla subito una buccia di banana:

Otto e mezzo - Nicola Zingaretti : "Pd-M5s - da intesa ad alleanza. Insieme siamo al 48%" : Nicola Zingaretti rompe gli indugi e apre definitivamente all' alleanza stabile tra dem e pentastellati. «Pd e M5S, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%. L' Umbria è il primo esperimento: vogliamo provare a farla diventare un' alleanza? Io dico s

Lilli Gruber : su Change.org arriva una petizione per mandarla via da Otto e Mezzo : La giornalista Lilli Gruber, nel corso del suo programma Otto e Mezzo in onda su La7, incalza sempre con fermezza e ironia gli ospiti in studio, e cerca di mettere in difficoltà tutti. Anche per questo sono frequenti i battibecchi in diretta televisiva, come nelle ultime settimane con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi. La giornalista, ex conduttrice del Tg1, ha attirato su di sé molte antipatie, al punto che sul sito Change.org è ...

Otto e mezzo - Carofiglio : 'Conte può stare tranquillo' e in studio si fa ironia su Salvini : Matteo Salvini, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che, a suo avviso, la parabola di Giuseppe Conte può essere considerata vicina alla fine. Parole che sono diventate oggetto di un dibattito nel corso di di Otto e mezzo del 10 Ottobre, in cui c'erano tra gli ospiti di Lilli Gruber lo scrittore Gianrico Carofiglio e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Le parole dell'ex Ministro dell'Interno sono state commentate, con ironia, ...

Otto e mezzo - Marco Travaglio a Lilli Gruber : "Il pizzo pagato dalla Merkel alla Turchia. Cosa si rischia ora" : "L'Italia rischia meno di Germania e Paesi di Visegrad", dice Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, rispetto alla minaccia del presidente turco Erdogan di far invadere l'Europa dai migranti in caso di ostilità alla sua operazione bellica in Siria: "Angela Merkel aveva costr

Otto e mezzo - Giannini - Conte e il Russiagate : "Tutto finalizzato a tenere nel mirino il premier" : "Tutto finalizzato a tenere nel mirino Giuseppe Conte". Il caso Russiagate, secondo Massimo Giannini ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, è una sorta di messaggio in codice per il premier: "Come a dirgli: Stai attento, ti teniamo d'occhio". Leggi anche: "Gli incontri con gli 007". Conte, è la pro

Reddito - oltre mezzo milione di sms dall'Inps : chi non integra la domanda entro il 21 Ottobre rischia la sospensione della prestazione : L’Inps ha inviato venerdì 519.586 sms per avvisare i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) che hanno presentato la domanda a marzo della possibilità di integrare la domanda. Nella sola giornata di venerdì sono arrivate 114.352 integrazioni. Lo fa sapere l’Inps ricordando che bisogna fare l’integrazione collegandosi al link ...

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Otto e mezzo - Gruber vs Meloni su deficit e Ue : "Dice sciocchezze" - "Non si permetta" : Aspro botta e risposta tra la giornalista e la leader di Fdi sul tema dei rapporti tra l'Italia e l'Europa

Lite Meloni-Gruber a Otto e Mezzo 'Non si permetta di dire che dico sciocchezze' (VIDEO) : Giorgia Meloni e Lilli Gruber rappresentano due persone che, nella loro professionalità, si caratterizzano per avere personalità forti. Può accadere perciò che nell'ambito di un'intervista tra la giornalista e la leader di Fratelli d'Italia si registrino fasi in cui entrambe provino a far valere le proprie ragioni in maniera vibrante. E' accaduto nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, ormai storica trasmissione di La 7, in cui le due hanno fatto ...

Otto e mezzo - lite Gruber-Meloni : "Dice sciocchezze" - "Non si permetta" (VIDEO) : Dopo Matteo Salvini (martedì) e Matteo Renzi (mercoledì), oggi Lilli Gruber ha ospitato in studio a Otto e mezzo su La7 un altro leader politico, ossia Giorgia Meloni. Durante il dibattito, al quale ha preso parte in collegamento anche Beppe Severgnini, si è verificato un vero e proprio scontro tra conduttrice e ospite. Otto e mezzo, Gruber e la battuta sulla "pancia" di Salvini. E se l'avesse ...

Vittorio Feltri contro Lilli Gruber : "Otto e Mezzo? Disgustoso - lo vedo e ho le convulsioni" : Ho stima di Lilli Gruber, capace di dirigere un programma brutto con grande abilità. Otto e mezzo ha molto successo meritato perché di obiettivo non ha neanche la sigla, che per altro fa schifo. Se lo segui e non sei di sinistra spinta ti vengono le convulsioni poiché la signora che conduce riceve q

Otto e Mezzo - Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché : "Non può fare il ministro" : "Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché ne

Otto e mezzo - Giorgia Meloni : "Le parole di Silvio Berlusconi? Pensa di aver aiutato Mussolini nel '22" : Non si trattiene Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi di certo non le manda a dire: "Non so cosa intenda Berlusconi quando dice di aver 'costituzionalizzato i fascisti'", attacca la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Probabilmente Pensa di aver dato una mano