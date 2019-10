Oroscopo settimanale dal 13 al 20 ottobre | tensioni lavorative per l' Acquario

Oroscopo settimanale dal 14 al 19 ottobre : flirt per i Toro - Capricorno a dieta : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre si presenta ricco di vicende e pieno di novità di un certo spessore. Dopo il plenilunio di domenica 13, la Luna sarà per tutta la settimana in fase calante e questo la dice lunga su come saranno le prossime giornate. Sole, pioggia, freddo e caldo si alterneranno e non mancheranno faccende casalinghe e lavorative. Si parte al rilento ma poi le cose accelereranno in vista di un entusiastico ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : Pesci sottotono - Gemelli favoriti : Nella settimana che andrà da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Venere arriverà nella costellazione del Sagittario e farà compagnia a Giove: una situazione favorevole che renderà questo segno fra i migliori della settimana appena citata. Lo Scorpione avrà nei suoi gradi Mercurio e il Sole, mentre Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci: entrambi questi segni risulteranno, quindi, alquanto lunatici e schivi nei confronti della maggior parte ...

L'Oroscopo settimanale sino al 20 ottobre - seconda sestina : pagelle - Scorpione 'otto' : L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 è arrivato puntuale all'appuntamento con l'Astrologia. Nel dettaglio l'analisi sulla terza settimana del mese corrente, logicamente rapportata agli ultimi sei segni della corolla zodiacale. In campo pertanto l'attesissima classifica corredata dalle immancabili predizioni interessanti in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In risalto in questa sede, ...

L'Oroscopo settimanale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : incontri per Cancro - Sagittario allegro : L'Oroscopo settimanale da lunedì 14 a domenica 20 ottobre annuncia nuovi passi avanti sul lavoro per i nati Leone. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potreste vivere un periodo di agitazione. Potreste riscontrare alcune problematiche se avete relazioni con partner che sono soliti modificare le loro idee. Ottima fase in ambito lavorativo, vi darete parecchio da fare per ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : soddisfazioni per Vergini - Scorpione carico : Le previsioni degli astri della settimana dal 14 al 20 ottobre prevedono una fase di recupero per i Gemelli. Scopriamo l'Oroscopo degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avrete parecchie cose da fare in questo periodo e vi sarà necessaria una buona organizzazione. In ambito sentimentale le cose sembreranno essere in netto miglioramento. Sul campo economico avrete qualcosa da recuperare. Per chi passa molte ore in ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti : previsioni 7-11 ottobre - Mattino 5 : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti dal 7 all’11 ottobre “Le notizie belle dalle stelle” di Ada Alberti hanno chiuso la puntata odierna di Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati dopo la pausa del weekend pronti per regalare informazione, attualità e intrattenimento al pubblico attento di Canale5. Al termine di Mattino Cinque, come di consueto ogni lunedì, Ada Alberti ha svelato ...

Paolo Fox - Oroscopo settimanale 7-11 ottobre e classifica dei segni : oroscopo settimanale di Paolo Fox: le stelle dal 7 all’11 ottobre Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Anche oggi l’astrologo di Rai2 ha chiuso la trasmissione condotta da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, offrendo consigli e suggerimenti. Paolo Fox ha svelato le previsioni dal 7 all’11 ottobre con la classifica dei segni. L’astrologo ogni lunedì infatti assegna una posizione, da uno ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : Ariete voltagabbana - Acquario galante : Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 troveremo Venere passare dallo Scorpione, dove stazionano anche il Sole e Mercurio, al segno del Sagittario, dove faranno compagnia a Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Ariete voltagabbana Ariete: voltagabbana. I nativi durante questa settimana potrebbero cambiare più e più volte la ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : lavoro in crescita per l'Ariete : Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre, con le previsioni astrologiche per i dodici segni dello zodiaco: sarà un periodo intenso per Bilancia ed Ariete, con alcuni imprevisti che invece caratterizzeranno le giornate di Acquario e Sagittario. Procediamo con ordine ed analizziamo la situazione caso per caso. Astrologia dal 14 al 20 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine Ariete: la vostra dedizione in ambito professionale porterà i suoi ...

L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre - previsioni 2^ sestina : Scorpione 'voto dieci' : L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2019 è pronto a servire sul classico 'piatto d'argento' le nuove previsioni zodiacali. Prepariamoci allora a svelare l'andamento generale relativo alla seconda settimana di questo mese, nonché le pagelle con le stelline giornaliere applicate ai segni della seconda sestina, ossia i simboli astrali compresi da Bilancia a Pesci. Inoltre a fine articolo è presente come al solito il riepilogo completo ...

L'Oroscopo settimanale dal 6 al 13 ottobre : Gemelli volubile - Cancro altalenante : L'oroscopo della settimana approfondisce il transito planetario di Luna rispettivamente in Capricorno, Acquario, Pesci e Ariete. Una nuova sensibilità che alterna momenti di rigore a un desiderio di indipendenza in amore, coinvolgerà anche gli altri simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore. Poi mercoledì Venere si congiungerà con Mercurio in Scorpione, stimolando mente e anima nelle previsioni astrali fortunate. L'oroscopo ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre : passionalità per Cancro e Scorpione : Nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 troveremo il Sole spostarsi dalla Bilancia, dove staziona anche Marte, al segno dello Scorpione, in cui orbitano anche Mercurio e Venere. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove rimarrà nel segno del Sagittario ed Urano proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà stabile in Cancro. E' quindi interessante vedere le previsioni per tutti i segni....Continua ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : opportunità per Leone - Bilancia tesa : L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre annuncia un periodo di pigrizia per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: potrete iniziare ad avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Gli astri dalla vostra parte vi regaleranno maggiori opportunità da poter sfruttare in ambito lavorativo. In amore potrete riuscire ad ottenere qualcosa di più entro la fine ...