Oroscopo del giorno 14 ottobre | Ariete | momento vantaggioso per i sentimenti

L'Oroscopo della terza settimana di ottobre : questioni spinose per Vergine e Pesci : Il mese di ottobre sta portando una vera e propria ventata di novità a tutti i segni delL'oroscopo. La terna settimana, però, determinerà un involuzione pero alcuni segni con la Vergine e i Pesci che dovranno riflettere su delle questioni spinose riguardanti il proprio futuro. Sarà, invece, un periodo rilassante per Cancro e Ariete che giungeranno al compimento di un obiettivo da tempo desiderato. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri ...

L'Oroscopo di lunedì 14 ottobre : Scorpione 'voto 9' - Venere nel segno del Capricorno : Durante la giornata di lunedì 14 ottobre, continuerà il transito del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, conferendo tante energie da spendere ai nativi del segno, mentre il Cancro dovrà sacrificare l'intimità con il partner in favore del lavoro. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno prendano delle decisioni significative, mentre Vergine dovrà fare attenzione a qualche possibile tensione in ...

L'Oroscopo del 14 ottobre - classifica 'top flop' : sprint per Leone - Pesci volubile : Pronto L'Oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per tutti i segni dello zodiaco. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi il lunedì tende a caratterizzare il resto della settimana. Abbiamo la Luna in fase calante, dunque non si escludono dolori muscolari e ossei dovuti anche ai primi colpi di freddo. Le previsioni della giornata annunciano che qualcuno dovrà fare i conti con problemi di casa o lavorativi, altri si ritroveranno pieni di ...

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Gemelli soddisfatti - Bilancia in recupero : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 20 ottobre : Capricorno pragmatico : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire ...

L'Oroscopo del giorno 15 ottobre - 2ª sestina : Acquario top - cinque stelle per Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 ottobre è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia di questo prossimo martedì. Nell'articolo troviamo in bella mostra sei simboli astrali, come anticipato in anteprima, relativi alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere, tra i sei evidenziati, quali saranno i segni più fortunati nella giornata ...

Paolo Fox - Oroscopo di oggi e della settimana : previsioni 13 ottobre : oroscopo Paolo Fox, 13 ottobre 2019: previsioni dello zodiaco del giorno e della settimana Dall’ultimo numero di DiPiùTv e dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di questo mese, sveliamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 ottobre, e della settimana entrante, per ciascuno dei dodici segni. Come sempre sulla rivista l’astrologo ha dato un giudizio ...

Oroscopo della terza settimana di ottobre : Ariete e Leone con problemi sul lavoro : Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni ...

L'Oroscopo del giorno 13 ottobre : Gemelli frizzante - Capricorno caparbio : L'oroscopo di domenica vede l'entrata di Luna nel cielo astrologico dell'Ariete. L'affettività diventa più energica e aggressiva nel cielo astrologico primo dominato da Marte e un istinto battagliero lambisce anche Leone, Capricorno, Acquario e Gemelli. La voglia di fare è tanta e una nuova sensualità colorerà in modo intenso la sfera sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate. Performance stellari nelL'oroscopo di ...

Paolo Fox - Oroscopo domani del 13 ottobre : previsioni del weekend : oroscopo Paolo Fox di domani: oroscopo domenica 13 ottobre L’astrologo di Rai2 Paolo Fox svela l’oroscopo di domani, domenica 13 ottobre partendo come sempre dai primi quattro segni zodiacali. ARIETE: sono piuttosto presi dal lavoro. Cielo che non permette di avere grandi slanci professionali. Devono mantenere la calma. TORO: qualche dubbio in amore a causa di una Venere in opposizione. Sono in una fase di recupero per quanto ...

L'Oroscopo del giorno domenica 13 ottobre : Mercurio stazionario in Scorpione - Pesci al top : Nella giornata di domenica 13 ottobre il Sole continuerà a stazionare nel segno della Bilancia, che sarà ancora molto felice di passare il proprio tempo con il partner, mentre per Gemelli ci saranno delle piccole sorprese, forse non così importanti, ma che li renderanno felici. Mercurio, ancora in Scorpione, conferirà ai nativi del segno buone opportunità in ambito lavorativo, mentre chi è del Sagittario farebbe meglio a non innervosirsi per ...

Oroscopo del giorno 13 ottobre : ritrovata stabilità per l'Ariete - Acquario sottotono : Il weekend è arrivato e un’altra settimana sta per concludersi: scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, 13 ottobre. Sarà una domenica positiva per l'Ariete, per il quale si presagisce un buon recupero in campo sentimentale, ma anche per il Sagittario che potrà fare affidamento sugli influssi della Luna nel segno. Momento sottotono per l'Acquario. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e ...