Oroscopo 30 ottobre | monotonia per Toro | Capricorno tenero

Oroscopo 31 ottobre : Ariete e Pesci alla ricerca di distensione : La giornata di giovedì 31 ottobre sarà anche quella di Halloween, ovvero la notte della paura per eccellenza: in tale giornata i nativi sotto alcuni segni zodiacali avranno la tendenza ad essere piuttosto di malumore o addirittura litigiosi. Sarà il caso del segno dei Pesci, dell'Ariete e dello Scorpione, anche se quest'ultimo saprà come tirarsi su di morale. A seguire, le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco....Continua a leggere

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di fine ottobre e di novembre 2019 : Oroscopo Paolo Fox prossime settimane: le Previsioni della fine di ottobre 2019 e del mese di novembre ottobre è quasi giunto a metà perciò, sfogliando le pagine di DiPiù Stellare dedicato allo zodiaco di questo mese (uscito in edicola di recente) e DiPiù Stellare di tutto il 2019 (pubblicato sul finire dello scorso anno), sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle Previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox delle prossime ...

Oroscopo del giorno 14 ottobre : Ariete - momento vantaggioso per i sentimenti : Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani lunedì 14 ottobre. Sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, in amore si potranno vivere delle forti emozioni e anche il lavoro regala belle soddisfazioni. Al contrario lo Scorpione vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico, ma potrà recuperare già durante le giornate centrali della settimana. Ecco di seguito ...

Oroscopo 14 ottobre : bel momento nel lavoro per il Sagittario : Una nuova settimana di ottobre ha inizio, quali sono dunque le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nella giornata di lunedì 14 ottobre? Scopriamolo di seguito con le stelle su amore, lavoro e salute. Ariete: in campo sentimentale vi sentirete particolarmente sottotono, con Marte dissonante, insieme a Saturno, questo periodo potrebbe crearvi dei momenti di stress. In campo lavorativo potrete ottenere invece delle ...

L'Oroscopo della terza settimana di ottobre : questioni spinose per Vergine e Pesci : Il mese di ottobre sta portando una vera e propria ventata di novità a tutti i segni delL'oroscopo. La terna settimana, però, determinerà un involuzione pero alcuni segni con la Vergine e i Pesci che dovranno riflettere su delle questioni spinose riguardanti il proprio futuro. Sarà, invece, un periodo rilassante per Cancro e Ariete che giungeranno al compimento di un obiettivo da tempo desiderato. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri ...

Oroscopo settimanale dal 13 al 20 ottobre : tensioni lavorative per l'Acquario : Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali; pronte le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per le giornate comprese tra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Se l'Acquario potrebbe avere disguidi sul lavoro, i Pesci faranno leva sul loro fascino. Ariete: periodo interessante per i nati sotto questo particolare segno. A livello lavorativo siete pronti a portare avanti delle collaborazioni fruttuose. Per quel che riguarda il settore ...

L’Oroscopo di domani di Paolo Fox - 14 ottobre : previsioni zodiacali : Paolo Fox del 14 ottobre: oroscopo di inizio settimana Tratto dallo Stellare di Paolo Fox che ha svelato l’oroscopo di inizio settimana segno per segno (partendo dai primi quattro). ARIETE: troppe tensioni in amore nonostante la neutralità di Venere. Momento difficile nei rapporti con gli altri. Non devono stancarsi troppo. TORO: Luna che entra nel segno e porta un po’ di serenità in amore. I pianeti sono dalla loro parte per ...

L'Oroscopo di lunedì 14 ottobre : Scorpione 'voto 9' - Venere nel segno del Capricorno : Durante la giornata di lunedì 14 ottobre, continuerà il transito del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, conferendo tante energie da spendere ai nativi del segno, mentre il Cancro dovrà sacrificare l'intimità con il partner in favore del lavoro. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno prendano delle decisioni significative, mentre Vergine dovrà fare attenzione a qualche possibile tensione in ...

L'Oroscopo di domani 14 ottobre : Gemelli estroversi - Cancro altalenante : Venere e Mercurio in Scorpione e in angolo strategico con Saturno e Plutone posizionati nel Capricorno, aprono nuovi scenari amorosi e approfondiscono la sfera lavorativa, elargendo una nuova grinta utile per gestire i progetti in modo più proficuo. NelL'oroscopo di lunedì 14 ottobre la Luna in Ariete elargisce una nuova intuizione che diventa impulsiva e dirompente anche per Cancro, Capricorno, Acquario e Gemelli nelle previsioni astrologiche ...

L'Oroscopo del 14 ottobre - classifica 'top flop' : sprint per Leone - Pesci volubile : Pronto L'Oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per tutti i segni dello zodiaco. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi il lunedì tende a caratterizzare il resto della settimana. Abbiamo la Luna in fase calante, dunque non si escludono dolori muscolari e ossei dovuti anche ai primi colpi di freddo. Le previsioni della giornata annunciano che qualcuno dovrà fare i conti con problemi di casa o lavorativi, altri si ritroveranno pieni di ...

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Gemelli soddisfatti - Bilancia in recupero : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 20 ottobre : Capricorno pragmatico : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire ...

L'Oroscopo del giorno 15 ottobre - 2ª sestina : Acquario top - cinque stelle per Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 ottobre è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia di questo prossimo martedì. Nell'articolo troviamo in bella mostra sei simboli astrali, come anticipato in anteprima, relativi alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere, tra i sei evidenziati, quali saranno i segni più fortunati nella giornata ...