Oggi a Ragusa è la festa della Madonna del Rosario

Al via Oggi Ibla Buskers a Ragusa Ibla : Inizia oggi a Ragusa la 25^ edizione di Ibla Buskers . 500 artisti provenienti da tutto il mondo in 25 anni di storia. Tutto il programma

Oggi a Ragusa la festa esterna in onore di San Francesco : Oggi a Ragusa è il giorno della festa esterna in onore di San Francesco d’Assisi. Nella parrocchia di piazza Cappuccini tante le iniziative

Giornata di formazione sulla violenza di genere Oggi a Ragusa : “La violenza sessuale e di genere nel contesto migratorio: comprenderla per fronteggiarla" è il tema di un corso di formazione organizzato a Ragusa

Festa dell'Angelo Custode Oggi a Ragusa : Si celebra oggi , mercoledì 2 ottobre, a Ragusa la Festa degli Angeli custodi. Messa solenne in c.so Vittorio Veneto

Plastic Free Ragusa : attenti da Oggi scatta divieto : Plastic Free a Ragusa : da oggi scatta il divieto di vendita di prodotti in Plastic a non biodegradabile

Ragusa - controlli per evasione imposta di s Oggi orno : sanzioni da 516 euro : Polizia Municipale di Ragusa , controlli per contrastare il fenomeno dell' evasione dell' imposta di soggiorno

Da Oggi 20 agosto in distribuzione i tesserini venatori a Ragusa : A Ragusa da oggi, 20 agosto, sono in distribuzione i tesserini venatori presso l'ufficio dello sport in zona Artigianale