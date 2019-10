NBA – Infortunio Anthony Davis | Lakers in apprensione | l’esito degli esami medici

Mercato NBA – Infortunio al ginocchio per Anthony Bennett : i Rockets lo tagliano dal roster : Dopo l’Infortunio al ginocchio patito nei primi giorni del training camp, Anthony Bennett è stato tagliato dagli Houston Rockets La sfortuna continua a perseguitare Anthony Bennett. L’ex prima scelta al Draft 2013, annata nella quale venne preferito a CJ McCollum, Vicotr Oladipo, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert, continua a non avere un grande feeling con l’NBA. Dopo non aver rispettato le attese da first pick ed aver ...

NBA – Lakers - infortunio alla caviglia per Kyle Kuzma : training camp a rischio : Kyle Kuzma non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia subito prima del Mondiale: il giovane talento dei Lakers potrebbe saltare il training camp della squadra I Los Angeles Lakers potrebbero dover avere a che fare con un’assenza pesante in vista del training camp estivo. Kyle Kuzma infatti potrebbe non prendere parte agli allenamenti pre-stagionali della franchigia al via questo sabato. Il giovane talento dei Lakers, trattenuto ...

NBA – La tristezza di Klay Thompson : “infortunio umiliante - ero al top della mia carriera” : Klay Thompson torna a parlare dell’infortunio al ginocchio subito alle scorse Finals: un grave problema arrivato mentre il giocatore si sentiva al top della carriera Klay Thompson dovrà assistere, con grande probabilità, a tutta la prossima stagione dei Golden State Warriors dal divano di casa. La guardia della franchigia vice-campione NBA si è rotto il legamento crociato del ginocchio durante le scorse Finals, un infortunio grave che lo terrà ...

NBA – Infortunio Isaiah Thomas - la guardia degli Wizards si opera alla mano : i tempi di recupero : Isaiah Thomas si opera alla mano sinistra per curare la frattura al legamento collaterale mediale del pollice: gli Wizards rendono noti i tempi di recupero in circa 2 mesi Inizia con un Infortunio l’avventura di Isaiah Thomas ai Washington Wizards. La guardia ex Celtics si è fratturato il legamento collaterale mediale del pollice della mano sinistra, quella con la quale tira, durante un workout. Il cestista si è sottoposto ad un’operazione ...

NBA – Lakers - nuovi fondi in arrivo : ‘Disabled player exception’ dopo l’infortunio di Cousins : I Los Angeles Lakers potranno usufruire della ‘Disabled player exception’ in seguito al grave infortunio occorso a DeMarcus Cousins: la franchigia losangelina potrà firmare un nuovo giocatore a 1.75 milioni La sfortuna non sembra voler abbandonare DeMarcus Cousins. Il centro ex Kings, Pelicans e Warriors, ha firmato questa estate con i Los Angeles Lakers, pronto ad unirsi a LeBron James ed Anthony Davis per tentare l’assalto all’anello. ...

NBA - i Los Angeles Lakers corrono ai ripari dopo l’infortunio di Cousins : i gialloviola valutano un clamoroso ritorno : La franchigia di Los Angeles potrebbe riportare in gialloviola Dwight Howard, che andrebbe a prendere il posto dell’infortunato DeMarcus Cousins I Los Angeles Lakers tornano sul mercato, costretti a rimpiazzare DeMarcus Cousins dopo il brutto infortunio capitatogli negli scorsi giorni. La franchigia gialloviola avrebbe individuato in Dwight Howard il giocatore ideale per sostituire ‘Boogie’, costretto a rimanere lontano ...