Nave mercantile in difficoltà tra Italia e Francia | equipaggio in salvo ma si rischia il

(Di domenica 13 ottobre 2019) La motoRHODANUS, unità di circa 90 metri con 7 persone di, si è arenata domenica 13 ottobre alle ore 03.00 nei pressi di Cal Lunga, in Corsica –. Nessun problema per l’ed al momento non è stato registrato alcun episodio di inquinamento, così come dichiarato dalle Autorità Corse che stanno coordinando le attività. L’unità, battente bandiera Antigua e Barbuda con a bordo oltre 2500 tonnellate di materiale siderurgico (acciaio in colli), sarebbe dovuta entrare nell’area precauzionale, così come previsto dalla normativa che regola il transito nelle Bocche di Bonifacio, e virare a sinistra a circa 2,5 miglia a nord –est del faro di Razzoli per poi attraversare lo stretto, ma ha invece proseguito dritto la sua navigazione che si è interrotta su un basso fondale del litorale corso. La potenziale problematica è stata immediatamente rilevata sui sistemi ...

