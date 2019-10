Napoli | domani a Castel Volturno ripresa allenamenti in vista della sfida contro il Verona

Domani al Palabarbuto l’esordio stagionale del Ge.Vi Napoli Basket : Parte il campionato della Ge.Vi Napoli Basket, Domani al Palabarbuto contro Latina, ed è subito partita verità. I partenopei non hanno giocato la prima giornata a Rieti per lo spostamento della gara e si ritrovano di fronte i laziali che all’esordio hanno battuto Capo D’Orlando. Dopo un precampionato non troppo esaltante, con il ritardo dell’arrivo di Roderick, l’eliminazione in Supercoppa, la società si è mossa ancora ...

Da domani in vendita i biglietti per Salisburgo-Napoli : Da domani in vendita i biglietti del settore ospite per la gara di Champions Salisburgo–Napoli, in programma il giorno 23 Ottobre 2019 in Austria alle ore 21.00 (ora locale). In ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Ottobre 2019, fino alle ore 15.00 di Lunedì 14 Ottobre 2019 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sar° disponibile la prenotazione di un voucher ...

Allerta Meteo Napoli - venti forti anche domani : parchi chiusi : Maltempo in Campania dove la protezione civile regionale ha prorogato l’Allerta Meteo fino alle 14 di domani 8 ottobre per “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche”. Il servizio comunale Verde della città ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi cittadini. I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, raccomanda ai ...

Napoli e la Campania sott'acqua : «Allerta meteo anche per domani» : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato fino alle 14 di domani. Da ieri sera e fino alle 21 di oggi è in vigore...

Mazzarri : “Stimo molto Ancelotti e domani non darò vantaggi al Napoli” : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. domani il Napoli, forse nel momento meno agevole: siete al completo, ma ancora non avete trovato continuità. “Speravamo di non arrivare a sfidare il Napoli dopo una sconfitta, ma abbiamo valutato la prestazione e, nonostante gli errori, abbiamo fatto una buona gara in undici contro undici. E’ da ...

Domani su Radio Amore (ore 15) parte SpaccaNapoli : la leadership di Ancelotti si addice al Napoli? : Comincia venerdì 4 ottobre la trasmissione Radiofonica Spaccanapoli in onda alle 15 su Radio Cuore. Presentano Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore. Nella prima puntata si parlerà di leadership. Con questi calciatori ed in questo contesto è efficiente la leadership calma di Ancelotti? Qual è il miglior stile di direzione per un parco calciatori come quello del Napoli? Ne parleremo a #Spaccanapoli , nuovo programma Radiofonico curato e ...

Allerta Meteo Napoli : domani chiusi parchi e cimiteri : Maltempo in arrivo al Centro Sud: la Protezione civile ha emesso un’Allerta Meteo nazionale e quella della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico. Il maltempo è localizzato di tipo Giallo valevole dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre. In conseguenza a ciò parchi pubblici e i cimiteri cittadini del comune di Napoli resteranno ...

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino, fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

I convocati per Napoli-Brescia di domani alle 12.30 : Il Napoli ha reso noti i convocati di Ancelotti per la sfida di domani alle 12.30 contro il Brescia. Non saranno della gara Koulibaly squalificato e Tonelli ancora in recupero. Di seguito i convocati della sfida. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, ...

Genk-Napoli - i biglietti in vendita da domani : prezzi e modalità : biglietti GENK NAPOLI – Dopo la convincente e importantissima vittoria del Napoli nei confronti del Liverpool, gli azzurri sono alla ricerca di conferme e contro il Genk è vietato sbagliare. biglietti GENK NAPOLI, I prezzi Per la gara Genk vs Napoli, valida per il Group Stage Champions League, in programma il giorno 2 Ottobre 2019 in Belgio alle ore 18.55 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC ...

Biglietti Napoli-Cagliari : domani alle 11 parte la vendita : I Biglietti per la gara di Campionato Napoli – Cagliari che si disputerà rispettivamente il 25 Settembre 2019 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 20 Settembre 2019 ore 11.00. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ...

Da domani in vendita i biglietti per Napoli-Brescia : curve a 14 euro : Parte da domani la vendita dei tagliandi per la gara tra Napoli e Brescia che si disputerà il 29 Settembre 2019 ore 12.30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 20 Settembre 2019 ore 11.00. biglietti Napoli-Brescia, i prezzi Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 45,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 30,00 curve € 14,00 L'articolo Da domani in vendita i biglietti ...

