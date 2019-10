Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) A vedere il primodi Italia-Grecia, scrive Giannisu Repubblica, viene da chiedersi dove aveva la testa la nostra Nazionale. Che non ha brillato certo contro una Grecia chiusa apposta da Van’t Schip per impedire qualsiasi spazio alle manovre degli azzurri. Una serata insapore e incolore, “il festival dal passaggio all’indietro, che a volte può aprire spazi ma più spesso segnala incertezza sul da farsi, poche idee e poca personalità. Strano, perché sotto questo aspetto la Nazionale ci aveva abituati piuttosto bene” Ma serate incolori e insapori, in prospettiva, possono servire. Molte squadre, in Europa, si chiuderanno all’arrivo dell’Italia, proprio come ha fatto ieri la Grecia. Ma la Nazionale ha“per prepararsi ad affrontarle con maggiore convinzione, personalità e pericolosità”. C’è ancora da lavorare, ma Mancini è ...

napolista : Mura: l’Italia ha tempo di migliorare ed è un privilegio Serate come quella di ieri, in prospettiva, possono servir… - CCFCattaneo : RT @FiorellaAmoruso: @giuz73 @EAlessandrolodi @LTortuga @MarcoCantamessa @CCFCattaneo Concordo anch’io,c’era lavoro e la società era sana i… - giuz73 : RT @FiorellaAmoruso: @giuz73 @EAlessandrolodi @LTortuga @MarcoCantamessa @CCFCattaneo Concordo anch’io,c’era lavoro e la società era sana i… -