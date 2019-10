Morto Manuel Frattini | il divo italiano del musical | aveva 54 anni

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 13 ottobre 2019) Si è spento improvvisamente ieri sera. Ha avuto un arresto cardiaco durante una serata di beneficenza, circondato da amici e colleghi. Ballo, canto e coreografia: era un'icona dele internazionale. L'artista, che nel maggio scorsocompiuto 54, ha avuto un malore durante una serata organizzata a Milano. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è sopravvissuto all'arresto cardiaco. Numerosi i premi ricevuti, tra cui un Premio Bob Fosse, unAward e un Premio Flaiano. Una vita per ilDopo gli inizi come primo ballerino e coreografo in numerose produzioni Rai e Mediaset,viene notato dalla Compagnia della Rancia nel 1991 e scelto per il ruolo di Mike Costa nel“A Chorus Line”. Nella stagione 1996/1997 ricopre il ruolo di Cosmo Brown in “Cantando sotto la pioggia” ma il lancio definitivo arriva nel biennio ...

Corriere : Morto Manuel Frattini, il divo del musical e coreografo di Fantastico - Corriere : È morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. È stato Pinocchio e Peter Pan - Spettakolo_mag : È morto Manuel Frattini -