Mondo dello spettacolo in lutto | stroncato da un infarto improvviso a 54 anni Era il

È morto l’attore Carlo Croccolo : Mondo dello spettacolo in lutto : “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo”. Inizia così il breve post che annuncia la scomparsa del grandissimo attore napoletano che ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. Croccolo, che aveva 92 anni, “ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento – prosegue il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook – ...

Modena capitale dello champagne - arrivano le migliori bollicine del Mondo : C’era una volta (o forse non c’era) la bollicina. Non a tutti è noto, infatti, che lo champagne sia nato come vino fermo: il più famoso e apprezzato vino “effervescente” nel mondo, prodotto in Francia nella fascinosa regione dello champagne (a circa 150 chilometri a nord-est di Parigi) al suo debutto nelle cantine e sul mercato d’oltralpe era totalmente “seduto” e privo di qualsiasi ...

Addio a Luigi Avolio! Lutto nel Mondo dello spettacolo : lo hanno ritrovato in casa - senza vita : È una giornata triste, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del giornalista Luigi Avolio, conosciuto da tutti come Gigi. Avolio è morto in casa sua, questa notte. La scoperta del corpo ormai privo di vita è stata fatta dai familiari del giornalista partenopeo, che lo hanno trovato disteso a terra alle prime luci del mattino, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con lui nelle ore precedenti. Cinquantasettene anni compiuti ...

Bianca Guaccero - mai visto l’ex marito? Non è per niente sconosciuto al Mondo dello spettacolo : Bianca Guaccero è fidanzata? La regina di Detto Fatto, che poco tempo fa il gossip voleva di nuovo con l’ex Nicola Ventola, il calciatore con cui ha fatto coppia per 5 anni, fino al 2001, sembra essere single al momento. Ospite di Mara Venier, nel salotto tv di Domenica In, la presentatrice e attrice ha confessato di non essere impegnata, ma di non aver smesso di sognare e sperare nel grande amore da grande romantica quale è. Una mamma ...

Tragedia nel Mondo dello spettacolo - muore il tenore Marcello Giordani : Una morte che lascia sgomento nel mondo dello spettacolo e della canzone lirica è quella del celebre tenore Marcello Giordani. Il tenore è morto a causa di un arresto cardiaco all’età di 56 anni nella sua abitazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Un grave infarto, secondo i medici che hanno soccorso l’artista, è stato a ucciderlo. Marcello Giordani è morto nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre. Nella sua casa sono subito ...

“Ci mancherai - Giorgio”. Lutto nel Mondo dello sport : lascia moglie e due figli : Il mondo del calcio e dello sport tutto dice addio a Giorgio Squinzi, il proprietario del Sassuolo e della Mapei è morto: aveva 76 anni. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo ...

Cambiamenti climatici e fatti concreti - il Mondo guarda al modello della Costiera Amalfitana : “Unesco attratta dal modello innovativo sulla sostenibilità ambientale messo in campo dalla Rete per lo Sviluppo Turistico in Costiera Amalfitana che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico con ben 60 imprese. Un progetto messo in campo con l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ed il Parco dei Monti Lattari. Per questo siamo stati invitati ad illustrare il Progetto Sostenibilità della Costiera ...

Lutto nel Mondo dello spettacolo. È morto Maurizio Varamo : il suo corpo ritrovato senza vita : Maurizio Varamo se n’è andato. Il direttore della scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Aveva 65 anni. E’ stato trovato senza vita nel pomeriggio del 25 settembre, nella sua abitazione in via Forte dei Marmi, a Fiumicino. A chiamare i soccorsi, arrivati sul posto alle 14 di questo pomeriggio, un amico di Varamo che non aveva più sue notizie da tre giorni. I vigili del fuoco, entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo già cadavere. Sul ...

Ligabue e il Bar Mario nel musical “Balliamo sul Mondo” : la scaletta dello spettacolo teatrale : Dal palco degli stadi a teatro. Ben venti canzoni, tra le più famose, del repertorio di Luciano Ligabue andranno in scena con il musical “Balliamo sul mondo”, dal 26 settembre al 27 ottobre al Teatro Nazionale di Milano. Un’idea di Matteo Forte e Roberto Razzini con la regia di Chiara Noschese. Quest’ultima ha condiviso con l’artista direttamente. I due si sono incontrati e dopo l’ok da parte del cantautore il progetto ha ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 3-2 - break dello svizzero nel primo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima di Isner 4-2 Federer, risposta in rete di Isner, conferma il break lo svizzero 40-0 Ace di Federer, è il quinto 30-0 Federer insiste sulla profondità con il dritto, Isner alla fine spedisce lungo il suo 15-0 Risposta lunga di dritto di Isner 3-2 break FEDERER: discesa a rete un po’ scriteriata di Isner, ne approfitta Federer con il passante di dritto che lo porta in ...

Mondo dello sport sotto choc - la campionessa di sci trovata morta : Si è conclusa in tragedia la ricerca di Blanca Fernandez Ochoa. La donna, campionessa olimpica, era scomparsa da 10 giorni ed è stata trovata morta nei dintorni di La Penota (vicino a Madrid). L’ex campionessa di sci alpino, Blanca Fernandez Ochoa, scomparsa da 12 giorni, è morta. Il corpo senza vita della 56enne spagnola è stato ritrovato questa mattina nella zona di Las Dehesas de Cercedilla in Spagna dove si concentravano le ricerche della ...

Il Mondo dello sci sotto shock : trovata morta ex campionessa spagnola : Il mondo dello sci dice addio a Blanca Fernandez Ochoa: l’ex campionessa spagnola trovata morta Lutto nel mondo dello sci: la Spagna piange la scomparsa dell’ex sciatrice Blanca Fernandez Ochoa. La 56enne è stata trovata morta nella zona del Pico de Penota. Era da 12 giorni che si erano perse le tracce della Fernandez e al quarto giorno di ricerche, oggi, è stato rinvenuto il suo corpo su una superficie di 3.500 ettari nella ...

È morta in un terribile incidente. Choc nel Mondo dello sport - Jessi Combs aveva solo 36 anni : La pilota statunitense Jessi Combs è morta nel deserto Alvord, in Oregon, mentre tentava di battere il suo record di velocità a bordo di un veicolo alimentato da un motore a reazione. Il mondo dei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce del mondo su quattro ruote è morta in un incidente nell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car. aveva 36 anni. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un ...

Ambra Lombardo : "Ho lasciato il posto da professoressa per puntare al Mondo dello spettacolo" : Per Ambra Lombardo il Grande Fratello è stato il suo trampolino di lancio sul piccolo schermo, di mezzo al reality show ha incontrato l'amore grazie a Kiko Nalli con la quale ha intrapreso una relazione che per il momento va avanti a gonfie vele.Le ospitate da Barbara d'Urso non appena eliminata dalla casa più spiata d'Italia sono state apprezzate dal pubblico che hanno ammirato lo sguardo sensuale della prof ed ora Ambra pensa a spiccare il ...