Milano | polizia locale arresta tre persone per spaccio di droga

Milano : inseguiti dalla polizia si scontrano con tre auto ferme - arrestati : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Scappano con l'auto alla vista della polizia e sbattono contro tre auto ferme. E' successo in via Inganni a Milano dove la volante stava eseguendo dei controlli sul territorio e alla vista di una macchina 'Polo' che procedeva a forte velocità ha iniziato l'inseguimento

Milano - polizia sequestra ‘cocaina rosa’ : nuova sostanza stupefacente da 400 euro a dose : Avevano così tanti clienti, pronti a contattarli, che anche durante l’arresto i loro cellulari non hanno smesso un attimo di squillare. Due uomini sono stati portati in galera al termine di un’operazione che ha permesso ai poliziotti del commissariato Centro di Milano di sequestrare una nuova droga, ancora poco conosciuta in Italia. Si tratta della 2CB, meglio nota come “cocaina rosa” per il caratteristico colore: ormai anche lo spaccio segue ...

Milano. Cooperazione Internazionale di Polizia : condividere informazioni : L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato è intervenuto, su delega del presidente Attilio Fontana, all’auditorium

Milano : polizia arresta 11 persone per spaccio di droga : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Sono 11 le persone arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio dalla polizia a Milano nelle ultime 24 ore. Fra queste ieri mattina gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno controllato due stranieri seduti su una panchina in Via Gia

Milano : ad agosto polizia arresta 31 persone nelle stazioni ferroviarie (2) : (AdnKronos) - Inoltre sono stati arrestati due cittadini marocchini, di 29 e 35 anni, per rapina, un cittadino palestinese di 27 anni per furto aggravato, due cittadini rumeni di 39 anni per aver duplicato le carte di credito dei viaggiatori e un cittadino cubano di 66 anni per furto aggravato. Due

Milano : ad agosto polizia arresta 31 persone nelle stazioni ferroviarie : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Nel corso del mese di agosto nelle stazioni di Milano la polizia ferroviaria ha arrestato 31 persone e ne ha denunciato 241. Le persone identificate sono state 8.880, di cui 3.223 stranieri. In particolare la squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer ha arr

Milano : rapina 3 volte la stessa farmacia - fermato dalla polizia : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Un uomo di 47 anni è stato fermato dalla polizia di Milano con l'accusa di aver commesso tre rapine nella farmacia Lyods in zona Comasina e una in un negozio per bambini. Le indagini condotte dal commissariato Comasina di Milano, hanno fatto ritenere che il fermato sia a

Milano - donna uccisa in casa : arrestato il marito | L'uomo aveva cercato di investire gli agenti della polizia : L'uomo, che non viveva con la vittima, quando è arrivato sotto casa a bordo di una Citroen C3, alla vista dei poliziotti ha cercato di investirli

Milano : servizio speciale polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre (2) : (AdnKronos) - Un aiuto speciale è stato dato a due ragazze uruguaiane che, a causa di un ritardo sul volo che le aveva portate a Milano, avevano perso la coincidenza per Madrid e, di conseguenza, quella dalla capitale spagnola per tornare a Montevideo. Le ragazze, Delfina e Dolores, con l’aiuto dell

Milano : servizio speciale polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1. L’assistenza e il controllo viabilistico, se

Milano : controlli nelle stazioni ferroviarie - polizia arresta 4 persone : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro persone, di cui tre per furto, nelle stazioni ferroviarie di Milano. In Stazione Centrale gli agenti hanno notato due uomini, cittadini algerini di 31 e 34 anni, mentre rubavano il marsupio a un ragazzo. I due hanno cercato di allontanars

Milano : spaccio di droga - la polizia arresta sei persone (2) : (AdnKronos) - All’alt dei poliziotti il passeggero, cittadino algerino di 43 anni, ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di eroina. L'uomo al volante, un cittadino italiano di 56 anni, ha ammesso di aver acquistato poco prima una dose

Milano : spaccio di droga - la polizia arresta sei persone : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato sei persone a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di una serie di controlli effettuati nel fine settimana. Sabato mattina in Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, gli agenti in bicicletta hanno fermato un cittad