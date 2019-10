Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Oggi, 13 ottobre, è in onda su Rai 1 una nuova puntata diIn con tanti nuovi ospiti che hannoto la propria storia. Dopo Flavio Insinna, è toccato aandare in studio da Mara Venier perre la sua infanzia, i suoi affetti e la sua florida carriera da cantante e musicista. Inoltre, ha svelato qualche interessante dettaglio sul suo nuovointitolato "My name is Michael Holbrook?". Un progetto a cuitiene particolarmente perché èa sua, la donna che lo ha spinto ad intraprendere il lungo e faticoso percorso della musica.del suoMy name is Michael Holbrook?è appena uscito con il nuovo"My name is Michael Holbrook" e segna un momento importante, come spiegato da Mara Venier, dove l'artista ha preso coscienza di chi è davvero Michael: "Il mio nome legale è Michael, lo stesso nome di mio padre. Mia mamma ha ...

IlContiAndrea : Parlare della malattia è sempre difficile, specie se riguarda un familiare stretto. C’è chi la attraversa silenzios… - katiadiluna16 : Mika racconta a Domenica In: 'Ho dedicato l'album a mia madre, è malata di cancro' - Gin_Miriam : RT @IlContiAndrea: Parlare della malattia è sempre difficile, specie se riguarda un familiare stretto. C’è chi la attraversa silenziosament… -