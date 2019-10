Domenica In - Mika : “Mia madre ha il cancro - ha subito un intervento gravissimo alla testa” : Mika è stato ospite di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato il dramma che sta vivendo in famiglia, con la madre che sta lottando contro il cancro. Il cantante ha spiegato di essere legatissimo a lei perché, oltre ad esser stata un riferimento per lui negli anni dell’infanzia mentre suo padre era stato segnato dal rapimento subito durante la Guerra del Golfo, è stata la prima a credere nel suo talento e a spronarlo a lavorare duro per ...

Mika racconta a Domenica In : 'Ho dedicato l'album a mia madre - è malata di cancro' : Oggi, 13 ottobre, è in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In con tanti nuovi ospiti che hanno raccontato la propria storia. Dopo Flavio Insinna, è toccato a Mika andare in studio da Mara Venier per raccontare la sua infanzia, i suoi affetti e la sua florida carriera da cantante e musicista. Inoltre, ha svelato qualche interessante dettaglio sul suo nuovo album intitolato "My name is Michael Holbrook?". Un progetto a cui Mika tiene ...

Mika : "Mia mamma è molto malata - ma la musica mi ha nuovamente salvato" : Anche Mika ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, questo pomeriggio. Il programma domenicale di Rai 1, infatti, ha avuto ospite il cantante che ha voluto raccontare del suo nuovo album, My Name Is Michael Holbrook, e sulle sue ultime vicissitudini personali. "Quando ho iniziato a scrivere la prima canzone del mio album mi ha chiamato mio papà. Io mi ero isolato, per almeno un anno, per scrivere questo album quindi la sua chiamata mi ...

My Name Is Michael Holbrook spiegato da Mika : “È il modo di far pace con la parte della mia identità che avevo rifiutato” (video) : Mika rilascia l'album My Name Is Michael Holbrook, un progetto al quale ha voluto affidare il suo nome di battesimo e il suo cognome. L'artista, che da 4 anni non rilasciava nuova musica, spiega l'esigenza di impiegare il suo nome reale al fine di riunire le sue molteplici personalità in una unica. L'idea era quella di inserire le sue diverse parti in un unico progetto al fine di riunirle tutte sotto il nome di Michael Holbrook, un nome che ...

Mika - arriva il quinto album : "Ho fatto pace con la mia identità" : Si chiama 'My Name Is Michael Holbrook', tredici brani dal messaggio molto intimo. Da novembre il tour in Italia

Mika : "La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell'armadio" - : Carlo Lanna Mika è un artista eclettico, capace di essere un cantante ma anche un presentatore e ora, in attesa sul suo nuovo album, si racconta in una lunga intervista affrontato anche il tema della sua omosessualità È una star famosa in tutto il mondo. Mika è cantante, compositore, giudice di talent show e anche presentatore. Dopo un periodo di assenza dalle scene, il prossimo 4 ottobre, sarà disponibile il nuovo album dell’autore ...

Mika : “Nove anni fa mia sorella Paloma è caduta dal quarto piano ed è stata infilzata da una cancellata” : A quattro anni dal suo ultimo disco, Mika torna con un nuovo album – My Name is Michael Holbrook – e con rivelazioni molto forti legate ai drammi che ha vissuto nella sua vita privata. Momenti difficili del suo passato che il cantante è riuscito finalmente a superare e per questo ha deciso di raccontarli nelle sue nuove canzoni, come quella dedicata alla sorella Paloma, che 9 anni fa ha avuto un terribile incidente. “Mia ...

Mika : "Dopo il rapimento di mio padre - la crisi. Mia madre mi disse : vai a lavorare. Così sono diventato Mika" : “Volevo prendere le distanze da Mika. Per spiegare devo tornare alla mia storia familiare, la stessa da cui sono partito quattro anni fa quando sono andato in crisi”. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Mika parla del suo passato, del rapporto con suo padre e del motivo per cui ha deciso di intitolare il nuovo album con il suo nome anagrafico. Il 4 ottobre uscirà, infatti, “My Name is Michael Holbrook”. ...

