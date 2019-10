Migranti | Tunisia blocca barcone con 110 persone diretto in Italia

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...