Tunisia blocca barcone diretto in Italia : i Migranti lanciano coltelli : Luca Sablone Il peschereccio era partito dalle coste di Sfax ed era diretto verso l' Italia : le finestre di un'unità navale sono state danneggiate e due uomini sono rimasti feriti Nella notte tra venerdì e sabato scorso ci sono volute ben otto motovedette della Guardia costiera della Tunisia per blocca re un peschereccio con 110 migranti a bordo. Il barcone era partito dalle coste di Sfax ed era diretto verso l' Italia . L'intervento ...

Migranti : Tunisia blocca barcone con 110 persone diretto in Italia : La Guardia Costiera della Tunisia ha impiegato otto motovedette nella notte tra venerdì e sabato per fermare un peschereccio con 110 Migranti a bordo partito dalle coste di Sfax e diretto verso quelle dell' Italia . La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Interno tunisino tramite una nota stampa che sottolinea di aver ricevuto segnalazione da parte dell’intelligence sulla partenza verso le coste Italia ne di un peschereccio con 110 ...

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...