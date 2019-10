Michelle Hunziker | Maria torna ad Amici | Selvaggia Lucarelli tuona ancora

Michelle Hunziker fermata alla dogana con la Svizzera senza documenti scherza : “Tanto mi conoscono - ormai siamo amici” : Una ne fa e cento ne pensa. Michelle Hunziker si è sempre distinta non solo per la sua professionalità in televisione, ma anche per l’uso che fa dei suoi canali social. La conduttrice di “Amici Celebrities”, infatti, è attivissima su Instagram, seguita da oltre quattro milioni di utenti, e la sua comunicazione è sempre mirata su alcuni aspetti della vita privata, professionale, ha anche lanciato temi sociali importanti e, a volte, si è ...

Amici Celebrities : Michelle Hunziker apre a sorpresa il televoto : Michele Hunziker - Amici Celebrities televoto in corso per i semifinalisti di Amici Celebrities. Poco prima della puntata odierna de Il Segreto, Michelle Hunziker è apparsa, infatti, a sorpresa in video per spiegare ai telespettatori di Canale 5 che hanno un ruolo determinante nella quinta puntata del talent show, prevista per mercoledì 16 ottobre: i sei concorrenti rimasti in gara verranno sottoposti per la prima volta al giudizio del pubblico, ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : le immagini (mai viste) del matrimonio : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiano 5 anni come marito e moglie. Era il 10 ottobre del 2014 quando la presentatrice sposava (in seconde nozze) il rampollo della famosa casa di moda italiana e per l’occasione ha condiviso sui social un video che racchiude le immagini più belle di quella giornata a dir poco indimenticabile. Le delusioni amorose non sono mancate nella sua vita, una fra tante quella derivante dalla rottura con il ...

Amici Celebrities - arriva Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi. E gli ascolti vanno giù : Amici Celebrities abbandona dopo tre puntate il sabato sera per sbarcare al mercoledì con la conduzione di Michelle Hunziker. L’annunciata staffetta con Maria De Filippi aveva lasciato molti dubbi già solo all’annuncio, perplessità confermate dopo la messa in onda. Crollano gli ascolti nonostante la concorrenza meno agguerrita, la puntata è stata vista da soli 2.738.000 telespettatori con il 15,3% di share salutando il pubblico alle ...

Ascolti Tv Mercoledì 9 ottobre - Il diritto di Contare al 20.5% batte l’esordio di Michelle Hunziker a Amici Celebrities 15.3% : Ascolti Tv Mercoledì 9 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il diritto di Contare 1a tv free – Rai 1 – 4.391 milioni e 20.5% (21:35 – 23:46) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Amici Celebrities – Canale 5 -2.738 milioni e 15.3% (21:46 – 00:35) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rocco Schiavone 3 1a Tv- Rai 2 – 2.142 milioni ...

Michelle Hunziker ad Amici Celebrities normalizza il Fascino del programma di Maria De Filippi : Anni di conduzione asciutta, scarna e in sottrazione di Maria De Filippi e poi ad Amici Celebrities, spinoff inutile di Amici, ti ritrovi la stucchevole retorica di Michelle Hunziker “hai lottato all’ultimo sangue”, “che bello essere qui”. La showgirl svizzera, in verità, prova ad asciugare il più possibile la sua conduzione, ma qualche sbrodolatura ogni tanto sfugge al controllo. Il risultato è, tutto sommato, positivo, considerando che Amici è ...

Sconfitta da da Ulisse! Maria De Filippi lascia Amici Celebrities a Michelle Hunziker. : “Amici Celebrities” si sposta dal sabato al mercoledì sera (dal prossimo 9 ottobre) con la conduzione di Michelle Hunziker. E’ la stessa Maria De Filippi a passare il testimone a notte fonda: “Vi devo dire una cosa, Amici Celebrities è una costola di Amici, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla! Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, succede ...