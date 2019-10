Meteo Italia | le Previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 19 ottobre | torna il

Meteo - l’Ottobrata entra nel vivo con un sabato quasi estivo sull’Italia : +30°C in Sicilia - +29°C in Sardegna e domani farà ancora più caldo [DATI] : Meteo – Continuano a salire le temperature nel pomeriggio di questo sabato 12 ottobre, che su buona parte del Sud ha tutto l’aspetto di un pomeriggio estivo. È una giornata con temperature oltre la media su quasi tutta l’Italia e con bel tempo diffuso. Ma le temperature più alte si registrano al Sud, soprattutto tra Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia, sono stati raggiunti i +30°C, segue la Sardegna con picchi di +29°C poi Calabria, ...

Meteo - inizia il weekend di caldo sull’Italia : massime fino a +26°C e sole su quasi tutto il Paese [DATI] : È iniziato un weekend dal clima mite e soleggiato in Italia. Le temperature sono oltre la media del periodo e su quasi tutta la Penisola regna il bel tempo. Lo testimoniano le massime registrate alle ore 12 UTC (le 14 italiane) nelle principali città italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: +26°C a Messina, Reggio Calabria, Trapani; +25°C Alghero, Cagliari, Catania, Lecce; +24°C a Napoli, Palermo, Roma ...

Meteo : alta pressione alla conquista dell'Italia - oggi stabile ma con qualche nube : Le perturbazioni che si sono susseguite nelle ultime 72 ore sull'Italia, in particolar modo al nord e all'estremo sud, sono ormai un ricordo e sull'Italia si sta totalmente consolidando l'alta...

Meteo Protezione Civile domani 11 Ottobre : tempo ampiamente stabile sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo ampiamente stabili sulla penisola, con clima mite e temperature al di sopra della media del periodo. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Previsioni Meteo Italia : il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 16 ottobre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni, fino al 16 ottobre 2019. Oggi al Nord residui addensamenti sulle aree occidentali mentre nubi più consistenti continueranno ad interessare le restanti regioni con ancora deboli piogge su Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Nella seconda parte della mattinata si assisterà ad un generale miglioramento con ampie schiarite tranne che sull’Appennino romagnolo e i ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Previsioni Meteo - arriva una “Mega-Ottobrata” : 10 giorni di super caldo in Europa - temperature a +25-30°C in Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo un periodo abbastanza freddo sulla metà orientale dell’Europa nel corso di questa settimana, una grande inversione del modello prenderà forma nel weekend. Mentre un modello dinamico si evolve sul Nord Atlantico, un forte sistema di alta pressione dalle Azzorre si espanderà sull’Europa centro-meridionale entro venerdì 11 ottobre e poi si diffonderà sull’Europa orientale nel weekend e all’inizio della prossima settimana. ...

Previsioni Meteo 8 ottobre : torna il sole sull’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Stazione Spaziale : al via esperimento italiano per osservare Meteore e detriti : Al via l’esperimento italiano per osservare meteore e detriti spaziali: l’installazione del telescopio mini-EUSO sulla Stazione Spaziale è prevista oggi e il dispositivo resterà in funzione tutta la notte. Mini–EUSO (Multiwavelength Imaging New Instrument of Extreme Universe Space Observatory) è un telescopio di nuova generazione in banda ultravioletta (UV) per lo studio ed il monitoraggio di emissioni notturne di origine ...

Meteo - arriva il vortice artico : temporali e freddo in tutta Italia - allerta in 9 regioni : Un insidioso vortice artico condiziona il tempo sull’Italia in questo avvio di settimana; temporali e venti forti spazzano dunque il Belpaese, e lo faranno ancora nel corso dei prossimi giorni. Il team del sito IlMeteo.it comunica infatti che, sin dalle prime ore di oggi, piogge e rovesci stanno interessando le regioni del Nord, per poi spostarsi rapidamente verso le regioni centrali peninsulari e sulla Sardegna, con la possibilità di temporali ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud Italia : attenzione a forte vento e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire le regioni meridionali anche oggi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per il Sud Italia e Malta, principalmente per forti venti e tornado. L’Allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, martedì 8 ottobre. Il fronte freddo di una grande bassa pressione vicino all’Islanda si muove sulle Isole Britanniche verso ...

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...