Mercato Juventus | Tuttosport svela l’importante novità

Mercato Juventus - Icardi e Pogba : pronto un piano per portarli a Torino : Mercato Juventus – Il Mercato non si ferma mai. Dopo una sessione estiva altalenante, Paratici vuole portare a Torino altri fuoriclasse del calibro di Ronaldo e De Ligt. Due nomi ben precisi. La Juventus intende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di Pogba, ...

Mercato Juventus - intesa totale col Manchester United : i dettagli : Mercato Juventus – Gennaio si prospetta un mese di fuoco, tanti esuberi lasceranno la Juve e tanti altri calciatori potrebbero arrivare a Torino. Il tempo di Mario Mandzukic alla Juventus sembra ormai finito. L’attaccante croato ha rifiutato le offerte provenienti dal Qatar, sentendosi ancora competitivo per il grande calcio. Mercato Juventus, Mandzukic allo United Nei suoi pensieri, il trasferimento al Manchester United non ...

Mercato Juventus : non solo Pogba - altro ritorno a sorpresa : Mercato Juventus – Non soltanto Paul Pogba, in casa Juventus si pensa ad un altro clamoroso ritorno. L’idea della dirigenza bianconera, è quella di ringiovanire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. La chiara intenzione, è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad imporsi anche in Europa, dove nonostante le finali raggiunge, sollevare la Coppa è ciò che conta realmente. Mercato Juventus: oltre a ...

CalcioMercato Juventus - Paganini : 'Occhio a Pogba per gennaio' : La Juventus lavora a ranghi ridotti alla Continassa dato che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Oltre che sul calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono anche le notizie di Calciomercato, con tante società che potrebbero rinforzarsi a gennaio. Una di quelle che potrebbe attingere molto al Calciomercato invernale è sicuramente la Juventus, sia in tema acquisti che in quello delle cessioni. I ...

CalcioMercato Juventus : ecco il sostituto di Alex Sandro : Calciomercato Juventus – E’ pausa per le Nazionali, ma in casa Juventus si continua a lavorare. I dirigenti della società piemontese, stanno concentrando di concentrare i loro sforzi sul Calciomercato e guardare così al futuro. La squadra di Maurizio Sarri, intanto, continua ad allenarsi a ranghi ridotti, nella speranza di riuscire a recuperare il maggior numero possibile di indisponibili. Calciomercato Juventus: Paratici ha scelto ...

CalcioMercato Juventus - serve vice di Alex Sandro : fra i nomi Carlos Augusto (RUMORS) : La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa, considerando che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, dove una delle protagoniste è sicuramente la Juve. La necessità di alleggerire la rosa è evidente, non solo per motivi di abbondanza, ma anche per un discorso di bilancio: i possibili partenti sono Rugani ...

CalcioMercato Juventus - Paratici piomba sul talento italiano : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Paratici continua a monitorare tutti i talenti di Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando per Orsolini. Proprio l’esterno del Bologna è tornato fortemente nel mirino bianconero. Non è più della Juventus, ma la Juventus non lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d’occhio in vista di Euro ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Rabiot-Eriksen a gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, forte centrocampista che milita nelle fila del Tottenham. Il giocatore danese, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera nella Premier League inglese. Eriksen ha un contratto con il Tottenham fino al 2020 e ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic-United a gennaio : mancherebbe solo l’accordo tra i club : E’ sempre la questione Mario Mandzukic a tenere banco nel Calciomercato della Juventus. Il vice campione del mondo, perno della squadra di Allegri, con Maurizio Sarri non trova spazio ed è sempre più vicino alla cessione. Con zero minuti giocati in partite ufficiali e il mancato inserimento nella lista Champions, il segnale è chiaro: la Juve non ha più bisogno di lui. L’attaccante, dopo aver rifiutato il trasferimento in Qatar, non avrà problemi ...

Mercato Juventus - due giocatori in cambio di Pogba : contatti avviati : Mercato Juventus – La Juventus resta alla finestra per Paul Pogba. Il club bianconero non alza bandiera bianca per un possibile ritorno del francese a Torino e potrebbe avere il via libera dal possibile trasferimento di Eriksen al Real Madrid, che precluderebbe all’arrivo del ‘Polpo’ alla corte di Zidane. Pogba non sarebbe convinto dalla proposta di rinnovo del Manchester United. Infatti e valuterebbe un eventuale addio ...

CalcioMercato Juventus - Paratici non molla il baby fenomeno portoghese : Calciomercato Juventus – Continua il mercato in difesa, Paratici non molla una pista importante. L’infortunio di Giorgio Chiellini sembra non aver dissipato i dubbi in casa bianconera. Nonostante la presenza di quattro centrali in rosa, Sarri sta confermando sempre più la coppia Bonucci–De Ligt, con Demiral schierato in campionato in una sola circostanza, mentre Rugani mai impiegato fino ad ora. Possibile dunque che ...

Mercato Juventus - pazza idea Eriksen : maxi scambio proposto da Paratici : Mercato Juventus – Non solo Pogba per la Juventus. Da tempo Paratici segue diverse piste pe il centrocampo bianconero, tra cui Eriksen del Tottenham. Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Christian Eriksen. In scadenza di contratto a giugno 2020, il centrocampista danese non ha intenzione di rinnovare con il Tottenham e ormai da mesi sta flirtando con alcune big europee. La Juventus è (insieme al Real) tra le favorite del ...

Mercato Juventus - sentenza Emre Can : piano Paratici - rivoluzione a gennaio : Mercato Juventus- Come sottolineato nuovamente da Emre Can dal ritiro della Nazionale tedesca, il centrocampista bianconero ha sottolineato il suo malcontento per l’attuale minutaggio in maglia bianconera. Il centrocampista ha affermato: “Ora non sono felice, ma spero che arriverà il mio momento”. Detto questo, Sarri avrà modo di capire e valutare il giocatore nel corso dei prossimi mesi e decidere se reintegrarlo totalmente in ...

CalcioMercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di arrivare a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...