Mercato Juventus | Icardi e Pogba | pronto un piano per portarli a Torino

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 13 ottobre 2019)– Ilnon si ferma mai. Dopo una sessione estiva altalenante, Paratici vuole portare aaltri fuoriclasse del calibro di Ronaldo e De Ligt. Due nomi ben precisi. Laintende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di, sempre nei pensieri dei bianconeri.: le ultimissime Il giocatore francese vuole lasciare il Manchester United e dirà di no alla proposta di rinnovo milionario dei Red Devils, il contratto è in scadenza nel 2021 ma gli inglesi possono prolungare con un’opzione unilaterale fino al 2022. Il francese potrebbe arrivare a gennaio inserendo nella trattativa, Mandzukic e Emre Can. Leggi anche: Isco-, lo spagnolo ...

JuvMania : La #Juventus non molla la pista #Eriksen: tre contendenti per il danese, ma c'è una favorita… - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: tre suggestioni in attacco, Mandzukic verso l’addio ULTIME - franbellino : Juventus, Mandzukic aspetta lo United: ha un accordo per gennaio - TUTTO mercato WEB -