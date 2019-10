Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019 | risultati e classifica Vincono gli USA

Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Italia con 1 argento e 1 bronzo : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si disputano alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il Medagliere completo. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO argento bronzo 1. USA 3 1 1 2. Russia 2 2 1 3. Gran Bretagna 1 1 1 4. Belgio 1 0 0 4. Filippine 1 0 0 4. Turchia 1 0 0 7. Cina 0 2 1 8. Italia 0 1 1 9. Israele 0 1 0 9. Cina ...

Atletica - Mondiali 2019 : il Medagliere. Classifica e piazzamenti. USA al comando - Italia 17^ con 1 bronzo : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Italia seconda - mette gli Stati Uniti nel mirino! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Judo - Mondiali Cadetti 2019 : Veronica Toniolo sul trono iridato nei 52 kg! Bronzo per Assunta Scutto nei 48 kg - Italia seconda nel Medagliere : Veronica Toniolo è campionessa del mondo Under 18! Un trionfo strepitoso per la sedicenne triestina che si conferma uno dei talenti più cristallini del movimento Judoistico Italiano in ambito giovanile. La spedizione tricolore impegnata ad Almaty (Kazakistan) per i Mondiali Cadetti 2019 sta facendo ben sperare in ottica futura con un bilancio già estremamente incoraggiante di quattro medaglie (un oro, un argento e due bronzi) al termine della ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Italia seconda con l’oro di Tiberi! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

La nazionale italiana è arrivata prima nel Medagliere dei Mondiali di nuoto paralimpico : Ai Mondiali di nuoto paralimpico che si sono appena conclusi a Londra, la nazionale italiana si è classificata prima nel medagliere, per la prima volta nella sua storia. L’Italia ha ottenuto 20 medaglie d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo,