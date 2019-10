Matrimonio vip per Andrea Mainardi e Anna Tripoli | con Antonella Clerici testimone

Chiara e Simone - Matrimonio in vista dopo TI Vip : “Ci amiamo davvero” : Chiara e Simone dopo Temptation Island Vip: tra i progetti, convivenza e matrimonio Sembra proprio che Temptation Island Vip sia riuscito a unire ancora di più Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La coppia ha ritrovato la serenità che desiderava attraverso questa speciale esperienza all’interno del reality. A confermarlo sono i due diretti interessati nel corso […] L'articolo Chiara e Simone, matrimonio in vista dopo TI Vip: ...

Finalmente si è sposata! La famosissima showgirl ha detto “sì”. Un Matrimonio da favola e tanti vip alle nozze : Doveva succedere, lo sapevamo tutti. Ne abbiamo parlato in conseguenza al suo grandioso addio al nubilato a Israele: Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati. È stata l’ex Miss Italia a condividere sui social una foto dell’evento. Il matrimonio con l’imprenditore piemontese è stato celebrato a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino, dopo circa due anni d’amore. “21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola” ha scritto la Chiabotto ...

Tutti gli ospiti vip del Matrimonio di Misha Nonoo : Tutti gli invitati al matrimonio di Misha NonooHarry e Meghan al matrimonio di Misha NonooHarry e Meghan al matrimonio di Misha NonooHarry e Meghan al matrimonio di Misha NonooTutti gli invitati al matrimonio di Misha NonooTutti gli invitati al matrimonio di Misha NonooTutti gli invitati al matrimonio di Misha NonooHarry e Meghan al matrimonio di Misha NonooOscurare una sposa nel giorno delle sue nozze è contro ogni regola (non scritta) di bon ...

Eleonora Daniele si è sposata : il Matrimonio vip con Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. E Al Bano canta l’Ave Maria : Eleonora Daniele ha detto sì. La conduttrice Rai ha celebrato le nozze con Giulio Tassoni sabato pomeriggio a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tanti gli ospiti vip e una sorpresa durante la cerimonia: Al Bano, in jeans e scarpe sportive, ha cantanto l’Ave Maria in onore degli sposi. La Daniele e Tassoni, imprenditore del settore farmaceutico ma di nobili origini – ha il titolo di conte -, sono stati ...

Finalmente sposa - Eleonora Daniele : le foto più belle del Matrimonio vip : Eleonora Daniele è convolata a nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni, durante una splendida cerimonia che ha visto partecipare tanti ospiti vip. La conduttrice di Storie Italiane è riuscita Finalmente a pronunciare il fatidico sì, dopo ben 16 anni di fidanzamento. Lei e il suo compagno si sono sposati presso la suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel cuore di Roma. Eleonora, con un bellissimo abito bianco ...

Capri - furto milionario : rubati gioielli per 2 milioni di euro su uno yacht di lusso durante Matrimonio vip : Un colpo da vero Arsenio Lupin quello messo a segno qualche giorno fa a bordo di un super-yacht di lusso al largo di Capri: sono stati infatti rubati gioielli per un valore di oltre due milioni di euro. I preziosi sono spariti mentre erano in corso gli sfarzosi festeggiamenti per il matrimonio di due star del cinema cinese, Jacky Heung e Bea Hayden, celebrità di Taiwan. La vittima è una top model molto famosa in Cina migliore amica della sposa, ...