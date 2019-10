Manuel Frattini è morto | il saluto degli ex Pooh all’Aladin di Stefano D’Orazio

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 13 ottobre 2019). La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nelle prime ore di domenica 13 ottobre, dopo che l'artista è scomparso a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 54 anni. Il noto e stimato artista di musical avrebbe dovuto prendere parte a una rappresentazione di beneficenza, ma stando alle notizie trapelate nelle ultime ore, il suo cuore avrebbe ceduto senza lasciargli alcuna possibilità di salvarsi. Non ha tardato ad arrivare ildei, che nel 2003 misero in musica Pinocchio per la Compagnia Della Rancia con repliche che durarono fino al 2006. Nel 2009, lo spettacolo venne portato anche oltreoceano con le prime rappresentazioni in Corea e a New York per poi tornare a Milano, in occasione dell'Expo 2015.D'Orazio lo nominò poi protagonista del suo Aladin per la stagione 2010-2011, mentre dal 2006 e al 2008 fu Peter ...

Corriere : Morto Manuel Frattini, il divo del musical e coreografo di Fantastico - Corriere : È morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. È stato Pinocchio e Peter Pan - RobyFacchinetti : Un profondo lutto ha colpito tutti noi, per la morte di un vero amico e di un grande artista: Manuel Frattini. Le s… -