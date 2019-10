Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco tutti i numeri della Manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti