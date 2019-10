Manovra | caccia finale a 2 | 5 miliardi | partita aperta su pensioni | manette evasori e

Manovra - è caccia alle coperture. Il riordino dell'Iva (a gettito zero) ancora sul tavolo : È l’ultima ora della Manovra e l’ultima ora è quella in cui bisogna trovare le coperture che ancora mancano, ma anche assumere le decisioni politiche rimaste appese alle divergenze interne. Quando i soldi sono pochi - come è il caso della prima legge di bilancio del governo giallorosso - i due piani si intrecciano e il tratto è quello della rincorsa. La traduzione in numeri del lavoro continuo che stanno ...

Salta l'assegno unico per i figli in Manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...

Manovra - governo a caccia di soldi. Flessibilità - strada in salita nel dialogo con Bruxelles : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilita'. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...

Manovra - stop Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Manovra - stop all'Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Manovra - stop all'Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Governo M5s-Pd - Cacciari stronca l'ipotesi : 'Manovra di palazzo indecente' : L'Italia attende di conoscere se davvero Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle troveranno un'intesa così ampia da garantire a Mattarella la formazione di una nuova maggioranza parlamentare. Si tratta di un orizzonte che apre diversi orizzonti di critica da parte delle opposizione, ma anche di chi, dall'interno, non vedrebbe di buon grado l'alleanza tra due partiti che a lungo si sono beccati in maniera pesante. Tra questi c'è anche il ...