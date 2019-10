Manager a Dubai “Sono italiana ma figlia di migranti e a casa mi sentivo discriminata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi esserese hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di– madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato l’Italia, e il suo piccolo paese in provincia di Como, Veniano, la trova a, dove da più di un anno lavora comeper un’azienda che organizza incontri di boxe in giro per il mondo. Una società che fa da sponsor e procura agenti ai pugili, li prepara ai ring più importanti, inclusi quelli olimpici. Asmaa è la responsabile amministrativa e organizzativa degli incontri in Medio Oriente e Nord Africa. “Qui sto costruendo la mia ...

